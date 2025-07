Az okosotthon sötét oldala: amikor a hűtő küldi a zsarolólevelet

A leggyakoribb hibák a felhasználók részéről

Sok felhasználó azt gondolja, hogy „egy hűtőbe miért törne be bárki?” – pedig a válasz egyszerű: mert könnyű célpont. Íme néhány tipikus hiba, amit el kell kerülni:

Gyári jelszavak használata: ha nem változtatjuk meg az alapértelmezett jelszót, a támadók szinte azonnal hozzáférhetnek az eszközhöz

Frissítések elhanyagolása: az IoT-eszközök ritkán frissülnek automatikusan – ezeket kézzel kell rendszeresen ellenőrizni

Nem szegmentált hálózat: az okosotthon eszközöknek külön Wi-Fi hálózaton kellene működniük, nem azon, amin a laptop vagy a telefon is van

Túl sok eszköz egyszerre: minél több eszközt kötünk rá a hálózatra, annál több a belépési pont egy támadónak

Milyen védelmi megoldások léteznek?

Az első és legfontosabb lépés a tudatosság: ha okoseszközt vásárolunk, számolnunk kell azzal, hogy nem csak kényelmet veszünk, hanem felelősséget is. Néhány konkrét intézkedés, amivel csökkenthetjük a kockázatot:

Használjunk erős, egyedi jelszavakat minden eszközön Frissítsük rendszeresen a firmware-t Állítsunk be vendéghálózatot az IoT-eszközöknek Telepítsünk tűzfalat vagy használjunk biztonságos routert Használjunk olyan eszközöket, amelyek támogatják a titkosított adatforgalmat

És mi a helyzet a jövővel?

Ahogy a mesterséges intelligencia egyre több okoseszközbe épül be, úgy nő a támadási felület is. Egy AI-vezérelt otthonban a hűtő, a termosztát és a kamera nemcsak adatokat gyűjt, hanem döntéseket is hoz – és ha ezeket a rendszereket rosszindulatú szereplők befolyásolhatják, annak súlyos következményei lehetnek. A jövőben egyértelműen kulcskérdéssé válik, hogy az okosotthonok gyártói mennyire helyeznek hangsúlyt a kiberbiztonságra. A felhasználók részéről pedig a „smart” eszközök mellett „smart” hozzáállásra is szükség lesz.