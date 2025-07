Nagy változást jelentett be a PlayStation

Az idők változásával üzleti modellek jönnek és mennek, most pedig eljutottunk odáig, hogy a konzolgyártók sem tudnak többé exkluzív címekkel harcolni a riválisokkal. A folyamat már egy évtizede megkezdődött, először a Microsoft kezdte PC-re is kiadni az olyan termékeit, amelyek régen Xbox-exkluzívak lettek volna. Ezt óvatosan a Sony is másolni kezdte, de az élő szolgáltatásos címek kivételével csak jelentős csúszással juttatja el a számítógépekre a saját PlayStation-játékait.

Már nem engedheti meg magának a klasszikus PlayStation-exkluzívok készítését a Sony

Fotó: Mahdi Naserinejad / Unsplash

Nemrég a következő fordulópontjához ért a folyamat: az Xbox már PlayStationre és hamarosan a Nintendo Switch 2-re is eljuttatja majd a termékeit, a Sony pedig a Helldivers 2-vel megjelenteti az első Xboxon elérhető játékát.

Túl sokba kerül a PlayStation játékainak az elkészítése

Most a PlayStation egy friss álláshirdetéséből kiderült, hogy hamarosan bezárul a kör: a Sony egy olyan középvezetőt keres, akinek fontos szerepe lesz a multiplatform stratégiájának a megvalósításában, a házon belül fejlesztett játékainak PC, Xbox, Nintendo Switch, továbbá mobilos kiadásával kapcsolatos teendőket kell végeznie.

Semmi meglepő sincs az álláshirdetésben. A PlayStation ugyan az Xboxra már köröket verve piacvezető az otthoni konzolok piacán, de olyan költséggel jár a nagy presztízsértékű exkluzívjainak a kifejlesztése, hogy nem hagyhat többé könnyen megszerezhető pénzt az asztalon.

Kontextusként az a hír járja, hogy a The Last of Us Part II és a Horizon Forbidden West már olyan 200 millió dolláros büdzséből készültek, mostani árfolyamon durván 68 milliárd forintokról beszélünk. Ez biztosan nem túlzás, a napokban az Ubisoft vezetője elmondta, hogy az Assassin's Creed Shadows elkészítése 100 millió eurónál, olyan 40 milliárd forintnál is többe került.

A felfoghatatlan büdzséből készült játékok rivális platformokra való átportolása viszonylag gyors és olcsó dolog, miközben több százezer vagy millió kópia fogyhat belőlük a számítógépeken és a többi konzolon.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!