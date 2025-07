Az új kreatív igazgató a mesterséges intelligencia? – az AI és a reklámipar forradalma

A jövő marketingese nemcsak szövegíró vagy grafikus lesz, hanem rendszerhasználó, adatelemző és gépi „tanító” is. A kreativitás nem tűnik el – csak a közeg, amiben megszületik, alapjaiban változik meg.

Mesterséges? Igen. De még mindig emberre hangolva

A reklám világa gyorsabban változik, mint valaha, és az AI ebben kulcsszerepet játszik. A tartalomgyártás gyorsabb, olcsóbb és személyre szabottabb lett – de az emberi kreativitásnak továbbra is helye van. A legsikeresebb kampányok azok lesznek, amelyek képesek ötvözni a technológiai hatékonyságot az emberi érzékenységgel.

Az AI nem konkurencia, hanem eszköz – és mint minden eszköznél, itt is az számít, hogyan használjuk. Lehet, hogy a jövő reklámarcát nem ismerjük fel elsőre – mert nem arca van, hanem algoritmusa. És talán már most is találkoztunk vele.

