Akkuvédelmi funkcióval jönnek a Samsung új okosórái

A legújabb kettéhajtható mobiljai mellett a Samsung nemrég az idei okosórát is bejelentette, a Galaxy Watch 8 termékek az első Google Wear OS 6 rendszerrel érkező modellek. Az új szoftver fejlesztésekor a Google nem csak vizuális és kezelhetőségi ráncfelvarrást hajtott végre, a főverzió legfontosabb célját az akkus üzemidőt növelő optimalizációk jelentették.

Samsung Galaxy Watch8 okosóra

Fotó: Samsung

A fogyasztáscsökkentő változtatások mellett a fejlesztők szerencsére az akku általános életciklusának a növelésére is gondoltak, ennek keretében pedig a Wear OS 6 lehetőséget biztosít az akku maximális töltöttségének a korlátozására. A mobilokon ez jó ideje megszokott funkció, de az aprócska akkuval ellátott okosórákon csak most merték bevezetni, és a Galaxy Watch 8 okosórákat tesztelők megerősítették, hogy ezeken is bekapcsolható.

Az opcionális akkuvédelmi funkció aktiválását követően a Galaxy Watch 8 okosórák töltése 90 százalékon megáll, és csak 85% vagy alacsonyabb szinten indul újra.

Az akkuvédelem enyhén csökkenti az üzemidőt, cserébe viszont lassítja az akku öregedését, így később jön el a pillanat, mikor elkerülhetetlenné válik a szervizben való kicseréltetésük. Ez különösen fontos lehet a minden nap töltőre kerülő okosórák esetében, a rengeteg töltési ciklus nagyon megviseli az akkumulátoraik kémiáját.

