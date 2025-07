Megkönnyíti a kocsiban való bulizást a Spotify

Hasznos funkciókat kapott a legújabb frissítésében a Spotify zenestreamelő Android Auto appja. A legérdekesebb újdonságot a Jam elérhetővé válása jelenti, ezzel az autóban utazók a saját mobiljaikról tudják vezérelni a zenelejátszást, könnyedén dalokat tehetnek be a közös lejátszási listába, ugorhatnak a számok között.

Már az utasok is szerkeszthetik a közös lejátszási listát

Fotó: Mert Kahveci / Unsplash

A Jamet a sofőrnek kell elindítania, ezt követően pedig az utasok beolvashatnak egy QR-kódot az autó kijelzőjéről, hogy hozzáférést szerezzenek a közös lejátszási listához.

Visszaélni nem érdemes a lehetőséggel, a sofőrök bármikor megvonhatják a listához való hozzáférést a botrányos zenei ízlésű utasoktól.

A Spotify további fejlesztéseket is végrehajtott az Android Auto appjában: az új Letöltött szekcióban böngészhetőek az offline hallgatásra lementett dalok, a különféle listákban is jelezve vannak a letöltött zenék, továbbá a keresési funkció is gyorsabban elérhető egy lebegő parancsikonon keresztül.

