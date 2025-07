Szomorú hírt kaptak a The Last of Us rajongói

Váratlan fejlemény miatt búslakodhatnak a The Last of Us tévésorozatos feldolgozásának rajongói, Neil Druckmann nem vesz részt a harmadik évad elkészítésében. Druckmann a játékok vezető írója és rendezője volt, és lehetőséget kapott rá, hogy társkészítőként, íróként, rendezőként lényegében felügyelje az HBO-s adaptáció elkészítését.

Joel (Pedro Pascal) és Ellie (Bella Ramsey) a The Last of Us első évadában

Fotó: HBO

Druckmann bejelentése szerint a tévésorozat második évadának elkészültét követően úgy döntött, hogy teljes mértékben visszatér a Naughty Dog fejlesztőcéghez, nem vesz részt a harmadik évad elkészítésében. Ennek köszönhetően újból el tudja majd látni a stúdiófőnöki és kreatív igazgatói teendőit a cégnél, íróként és rendezőként kiveheti a részét többek közt az Intergalactic: The Heretic Prophet fejlesztéséből.

A szakember szerint ez nagyon nehéz döntés volt számára, a The Last of Us tévés adaptációján való munka a karrierének egyik fénypontja volt. Megtisztelő volt a Csernobil sorozatot is készített Craig Mazinnel együtt dolgozni, hálás a személyzet és a színészi gárda tehetséges és odaadó munkájáért.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!