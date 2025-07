A The Last of Us tévésorozat második évadának megjelenését követően váratlanul óriási frissítést kapott a The Last of Us Part II Remastered. A PlayStation 5-ös változat esetében 2.1.0, míg a számítógépes kiadásnál 1.5-ös verziószámot viselő javítás szenzációja, hogy opcionálisan már időrendi sorrendben is végigjátszható a játék sztorija.

The Last of Us Part II Remastered

Fotó: Naughty Dog / Sony

A játék történetét eddig csak az eredetileg kitalált, nem kronológiai sorrendű rendezésben vihették végig a játékosok, és továbbra is ez az ajánlott a The Last of Us Part II-t az első alkalommal végigjátszók számára.

A kronológia sorrend inkább egy érdekesség, amely a játékot már végigjátszott gamereknek szól. A fejlesztői csapatnak meglepően nagy erőfeszítést kellett tennie, hogy élvezhető és érthető módon prezentálja ilyen módon a sztorit.

Az egyjátékos történet új megközelítést kínáló módja mellett a No Return játékmód is kapott pár új skint, a játékosok már az Uncharted-játékokban szereplő Nathan Drake és Sam Drake ruháiba is öltöztethetik Joelt és Tommy-t.

Kapcsolódó érdekesség a The Last of Us kapcsán, hogy Neil Druckmann teljesen visszatért a Naughty Dognál lévő kötelességeihez, nem vesz részt a tévésorozat harmadik évadának az elkészítésében. A harmadik évad a második játék történetének a második felét fogja a tévéképernyőkre adaptálni.

