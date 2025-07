Szelfis videót követel a népszerű társkereső

Nagy felelősségük van a népszerű társkereső szolgáltatásoknak, a hamis regisztrációkat készítők nem csak a valódi társkeresőkre, de hosszabb távon magukra a szolgáltatásokra is veszélyesek. Emiatt az itthon is népszerű Tinder új megoldást tesztel a kamu profilok létrehozásának és használatának akadályozása érdekében, most épp Kaliforniában kezdte videós szelfi segítségével szondázni az újonnan regisztrálókat.

Fotó: Crew / Unsplash

A Face Check funkció a profilkép feltöltését követően aktiválódik, a mobil kijelzőjén látható utasításokat követve a felhasználóknak rövid videón kell megmutatniuk az arcukat. A videót arcfelismeréssel elemzi egy háttérrendszer, összeveti a rajta látható arcot a fiók profilképén látható arccal, hogy meggyőződjön az egyezőségükről.

Ezen túlmenően a Tinder ellenőrzi, hogy más profilfotókon látható-e már az arc, ezzel szűrve a dupla vagy kamu regisztrációkat.

A Tinder újdonsága annyira valójában nem új, a vállalat 2020-ban elsőként Japánban kezdte meg a tesztelését, majd az idei év elején Kanadában és Kolumbiában is aktiválta, most pedig az USA-n belül Kalifornia államot választotta a negyedik tesztpiacának. Az extra ellenőrzés idővel globálisan kötelezővé válhat a szolgáltatásba regisztrálók számára.

Érdekességként nemrég elindult az első olyan társkereső, ami a netes böngészési előzmények alapján próbál randipartnereket ajánlgatni.

