Töltő utazáshoz: erre figyeljünk, ha nem akarunk lemerülni a nyaralás alatt

Ezért utazás előtt érdemes beszerezni egy univerzális átalakítót, amely szinte bármely konnektorformához alkalmazkodik. Sok ilyen adapter már beépített USB-kimenettel is rendelkezik, így külön töltőt sem feltétlenül kell vinni hozzá.

Ez az univerzális utazótöltő a legtöbb országba megfelel és a hagyományos konnektor mellet 3 USB portja is van - köztük egy 30wattos USB-C!

Töltőkábelek: kis méret, nagy különbség

A töltési sebességet nemcsak az adapter, hanem a kábel minősége is befolyásolja. Hiába van nálunk egy 65 wattos töltő, ha a kábel csak 15 watt átvitelére képes, az akkumulátor lassan fog töltődni. Érdemes legalább 60 wattos adat- és gyorstöltést támogató USB-C–USB-C kábelt választani, ha újabb eszközökkel utazunk.

Tartsunk külön kábelt a mobiltelefonhoz, külön a laptophoz (ha szükséges), és ha lehetséges, válasszunk rövidebb, hajlékonyabb kivitelt – így nem keverednek össze, és könnyebben csomagolhatók.

Vészhelyzeti töltés: power bank és autós töltő

Nyaralás alatt nem mindig vagyunk konnektor közelében. Kirándulások, strandolás vagy hosszabb utazások során érdemes egy megbízható power bankot is magunkkal vinni. Legalább 10 000 mAh kapacitás javasolt, de ha több eszközt szeretnénk tölteni, 20 000 mAh-os változat még jobb. Vannak már repülőre is felvihető, nagy teljesítményű modellek is, sőt, akár olyanok is, amiket napelemmel, vagy izomerővel is fel lehet tölteni.

Ha kempingezni megyünk kedvencünkkel, akkor sem kell lemondanunk az elektronikai eszközeink nyújtotta kényelemről.

Fotó: Origo

Ha autóval utazunk, egy USB-s autós töltő is jól jöhet. Itt is figyeljünk a teljesítményre – egy 30–45 wattos, kétportos autós adapter például egyszerre tudja tölteni a navigációs mobilt és a tableten futó mesét.

Összefoglalás: mire van szükség?

Egy jól összeállított „töltőkészlet” nyaraláshoz nem feltétlenül foglal sok helyet, de annál nagyobb kényelmet és biztonságot nyújt.

Alapcsomag egy átlagos utazáshoz:

1 db 65–100 wattos, többportos USB-C töltő

2–3 jó minőségű kábel (USB-C–USB-C, USB-A–Lightning, stb.)

1 db univerzális hálózati adapter (országfüggően)

1 db power bank, 10–20 000 mAh kapacitással

1 db autós töltő, ha saját járművel utazunk

Ezekkel az eszközökkel könnyen átvészelhetjük a technológiai kihívásokat, bárhová is sodor minket a nyaralás. És ami a legfontosabb: a telefon, mobil vagy laptop mindig működésre kész lesz, ha szükség van rá – legyen szó térképről, fényképezésről vagy éppen a repülőjegyek előkereséséről.