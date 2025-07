A fiatalok újabb bizarr szokására derült fény

Mindegyik generáció képes folyamatosan meglepetéseket okozni az idősebb korosztályhoz tartozók számára, főleg manapság, mikor a sosem látott tempójú műszaki fejlődés pár évente társadalmi változásokat okoz. A héten már beszámoltunk egy szemfelnyitó fejleményről, a 13-17 éves amerikai serdülők olyan fele rendszeresen chatel virtuális karaktereket alakító MI chatbotokkal, ami aggasztó a veszélyességük miatt.

Nem zavarja a fiatalokat, hogy a velük bizalmi kapcsolatban állók bármikor rájuk nézhetnek

Fotó: Look Studio / Unsplash

Most egy másik érdekes felmérés is figyelmet kapott, ezt a CivicScience végezte, az eredeti áprilisi megjelenésekor valamiért elsikkadt. Szintén amerikai fiatalokról van szó, a kutatás szerint a 13-28 év közti, Z-generációhoz tartozók 40 százaléka folyamatosan megosztja legalább három emberrel a valós idejű földrajzi helyzetét az Apple Find My követőszolgáltatáson keresztül, a barátaikra és a családtagjaikra kell gondolni.

A jelek szerint ennek két fő oka van: egyrészt így nagyobb biztonságban érzik magukat, másrészt pedig egyszerűen nem zavarja őket, hogy a családtagjaik és a közeli barátaik bármikor „kémkedhetnek” utánuk.

A magyarázatuk szerint a kérdéses személyeknek amúgy is bármikor elárulnák, hogy hol vannak, így legalább nem kell emiatt telefonálni vagy chatüzenetet küldeni.

Időnként persze negatívumai is vannak a praktikának, például sértődés lehet abból, ha véletlenül kiderül a Find My jóvoltából, hogy valakit nem hívtak meg a barátai egy vacsorára.

Érdekességként a Google nemrég tett elérhetővé egy hasonló funkciót az androidos készülékeken, már nem csak iPhone használatakor könnyű megosztani másokkal az éppen aktuális földrajzi helyzetet.

