A játékaik elpusztítását követelik a gamerektől a kiadók

Folyamatosan falakba ütköznek a videójátékokat az utókornak megőrizni próbálók, a digitális játékokat nem lehet jogszerűnek tűnő módon prezerválni, a többjátékos termékek pedig még ennél is nagyobb gondot jelentenek. Ezek a szervereik lekapcsolásakor használhatatlanná válnak, a kiadók pedig nem hozzák nyilvánosságra a szerveroldali kódjaikat, nem támogatják a nem hivatalos szerverekkel való újraélesztésüket.

Fotó: Yan Krukau / Pexels

Az utóbbi miatt az Ubisoft nemrég jogi perpatvarba keveredett, a The Crew autóversenyzős játék szervereinek lekapcsolása miatt csoportos pert kívánnak ellene indítani az USA-ban.

Most úgy tűnik, hogy a súlyos gondokkal küszködő játékipar jogászai új megoldással próbálkoznak a jövőbeli perek elkerülésére: elkezdett bekerülni a játékok végfelhasználói licencszerződéseibe, hogy az online támogatás véget érése esetén a játékosok kötelesek minden digitális és fizikai példányt megsemmisíteni belőlük.

Ez gyakorlati síkon elég nonszensz dolog, a kikötés célját és lényegét valószínűleg az jelenti, hogy ne tudjanak perelni a gamerek.

A logika látszólag a következő:

amennyiben a gamerek nem semmisítik meg a kópiájukat a játékból, akkor felrúgják a szerződési feltételeket, így nincs joguk arra hivatkozva perelni;

ha pedig megsemmisítik a kópiájukat, akkor nincs többé a birtokukban olyan termék vagy licenc, amiért lehetne perelni.

Jó kérdés, hogy ezek az érvelési logikák mennyire állnák meg a helyüket a bíróságon, de nem kizárt, hogy eljön még a puding próbájának az ideje.

A trükkös feltétel nem csak az Ubisoft szerződéseibe került bele, például a Capcom és Sega is használja, de még a Bethesda (Microsoft) által kiadott The Elder Scrolls IV Oblivion Remasteredre is vonatkozik.

