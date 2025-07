Újra itt a Walkman, el is kapkodták a legújabb típusát

A köznyelvben általában bakeliteknek hívott vinyl korongok után az elmúlt években a magnókazetták is nosztalgia által fűtött visszatérésbe kezdtek, egyre többen szeretnék kazettáról hallgatni a zenéket. A trend már az ismertebb elektronikai gyártókat is kezdi megmozgatni, most épp a Maxell dobott piacra Japánban egy Walkman-szerű, hordozható magnólejátszót.

Vezetékes és vezeték nélküli fülesekkel is használható a Walkman-szerű Maxell MXCP-P100

Fotó: Maxell

A Walkman ugye igazából egy védett név, ami a Sony tulajdonában van, így ezt a készüléket is csak sétálómagnónak lehet hivatalosan nevezni, de ettől függetlenül az X-generációnak a Walkman névre dobban meg a nosztalgiától átitatott szíve. A Maxell MXCP-P100 a külseje ellenére egy modern eszköz, vezetékes fülhallgató mellett a Bluetooth 5.4 jóvoltából vezeték nélküli fülesekkel is használható. Az áramellátásáról USB-C kábellel tölthető akkumulátor gondoskodik, nem ragaszkodtak a ceruzaelemekhez a mérnökök, vezetékes fülhallgatóval olyan 9 óra, míg vezeték nélkülivel 7 óra üzemidőre képes.

A hátulján lévő csíptetővel akár a nadrág derekára is felerősíthető a lejátszó

Fotó: Maxell

Nem világos, hogy első körben a Maxell hány darabot tett elérhetővé a hordozható magnójából, de pillanatok alatt elkapkodták a japán vásárlók. A sikeréhez minden bizonnyal hozzájárult a 13 ezer jenes, durván 31 ezer forintos ára is, egy rétegtermékhez képest nem fogott túlságosan vastagon a ceruza.

Egyelőre nem világos, hogy Japánon kívül kapható lesz-e a Maxell újdonsága, de nem lenne meglepő, elvégre globális jelenség a magnókazetták iránti lelkesedés kiújulása.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!