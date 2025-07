Hatalmas újdonságot jelentett be a Xiaomi

Próbál labdába rúgni a fizetési szolgáltatások piacán a Xiaomi, azonban hazai piacon is széles körben támogatott Google Wallet és Apple Pay mellett nincs könnyű dolga. Próbálkozni persze lehet, a Xiaomi hazai márkaképviselete bejelentette, hogy immáron négy hazai bank támogatja a Xiaomi Pay-t, ez érintéses fizetést tesz lehetővé a megfelelő okosóráin és fitneszkarkötőin.

Többek közt a megfizethető Watch S4 okosóra is támogatja a Xiaomi Pay fizetést

Fotó: Xiaomi

A Xiaomi Pay a közelmúltig az Erste Bank, a K&H Bank, továbbá az OTP Bank ügyfelei számára volt elérhető, azonban most a Gránit Bank is csatlakozott a társasághoz, a Mi Fitness alkalmazáson keresztül már az ügyfelei is regisztrálhatják NFC-s fizetésre a bankkártyájukat.

A más bankoknál lévők számára jó hír, hogy ha nagyon szeretnék használni a Xiaomi Pay-t, akkor a Curve szolgáltató online igényelhető bankkártyái is regisztrálhatóak benne, bár ez persze plusz költséggel és macerával jár.

Számos eszközzel működik a Xiaomi Pay

A Xiaomi érintés nélküli fizetési szolgáltatása a gyártó több okosórájával és okoskarkötőjével is kompatibilis; jelenleg a Smart Band 7 NFC, a Watch S1, a Watch S1 Pro, a Watch S1 Active, a Watch S3, továbbá a Watch S4 termékekkel vehető igénybe.

