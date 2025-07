Hiábavaló lázadás indult a YouTube ellen

A YouTube óriási sikerrel másolta le 2021-ben a TikTokot. A Shorts rövid videói már napi 200 milliárdnál is több megtekintésnél járnak, a régimódi felhasználói tartalmak mellett pedig az elmúlt időszakban az MI által generált videók is elárasztották a kínálatát. Az utóbbi helyzet csak fokozódni fog, a rövid videókat megosztók hamarosan már közvetlenül a döbbenetes képességekkel rendelkező Google Veo 3 modellel is gyárthatnak majd shortokat.

A Shorts videók egyre növekvő jelenléte és agresszív erőltetése folyamatos bosszantást jelent a YouTube rövideket nem kedvelő használói számára, most pedig váratlanul újabb spontán lázadás kezdődött. Az X közösségi oldalon egy netező felvetette, hogy a YouTube teljesen kiszervezhetné a rövid videókat egy külön alkalmazásba, ez az ötlet pedig úgy megtetszett egy társának, hogy morális támogatás reményében megosztotta a felvetést a Redditen.

Hírünk írásakor az ötlet már 114 ezer pozitív reakciónál tartott, a kommentekben pedig a leggyakrabban olyan panaszokkal éltek a netezők, hogy a kereséskor túlságosan sok rövid videót mutat a YouTube, továbbá a shortok rossz hatással lehetnek a fiatalok mentális fejlődésére.

A YouTube garantáltan semmit sem fog reagálni a redditezők lázadására, hiszen hatalmában áll lenyomni a torkukon az akaratát. A rövid videók mára a videómegosztó szerves és üzletileg sikeres részévé váltak, a dedikált mobilappba való száműzésük a cég nézőpontjából nemhogy szükségtelen, de jó eséllyel káros volna, óriásit eshetne a nézettségük.

