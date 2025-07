Rendőrök törték rá az ajtót a youtuberre

A youtubereknél leginkább swattingolások során szoktak fegyveres rendőrök megjelenni, de vannak a szabályt erősítő kivételek. A Once Were Nerd csatorna mögött álló olasz férfi most ilyen malőrről számolt be, még április közepén házkutatási engedéllyel megjelentek nála a Guardia di Finanza nyomozói, ez egy gazdasági- és pénzügyminisztérium alá tartozó nyomozószervezet.

Az olasz youtuber elméletben akár börtönbüntetést is kaphat a problémás konzolok mutogatásáért

Fotó: Once Were Nerd / YouTube

Akár börtönbüntetést is kaphat a youtuber

A férfi többek retró játékok futtatására kitalált kínai kézikonzolok bemutatásával foglalkozik a csatornáján. A gazdasági jellegű bűncselekményekre szakosodott nyomozóhatóság többek közt ezekből is lefoglalt harmincat, és információkat követelt, hogy kik voltak azok a kapcsolattartók, akiken keresztül a gyártók eljuttatták hozzá a konzolokat.

A youtuber az Anbernic márkájú konzolok miatt került bajba, ezek gyárilag szerzői jog által védett játékokkal előtelepítve érkeznek, többek közt a Nintendo és a Sony termékeiről van szó.

A házkutatást azzal indokolta a hatóság, hogy egyes videóiban és élő közvetítései során szerzői jogsértést és kalózkodást népszerűsíthetett, ami az olasz szerzői jogi törvény 171-es cikkelye alapján akár három év börtönbüntetéssel is sújtható.

A nyomozás még folyamatban van, és a bajba került youtuber egyelőre nem tudja biztosan, hogy vádat fognak-e emelni ellene, továbbá rákényszerítik-e az online tartalmainak a törlésére. Ebben a fázisban még azt sem árulta el neki a hatóság, hogy egyáltalán ki jelentette fel az internetes tartalmai miatt, azonban népszerű spekuláció szerint a Nintendo állhat a háttérben.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!