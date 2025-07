Helikopterről rakétákat lövetett a kocsijára a youtuber, mégis megúszta

Az amerikaik egyik időnként károssá váló szenvedélyét a tűzijátékok lövöldözése jelenti, a következő hetekben például számos Kaliforniában élő patrióta számíthat kemény büntetésekre, miután a tűzoltók idén újból drónokkal vadásztak a függetlenség napján tiltott rakétákat indítókra. És persze ez alól bolondos kedvű youtuberek sem kivételek. Illetve úgy látszik, egy mégis.

Amennyire látványos, annyira illegális volt a youtuber videója

Fotó: Alex Choi / YouTube

Most egy másik tűzijátékozással kapcsolatos eset kapcsán is fejlemények érkeztek. Az ügyről tavaly júniusban mi is beszámoltunk, a luxus sportautós és ezzel releváns kultúrával kapcsolatos tartalmakban utazó Alex Choi youtubert tízévnyi börtönbüntetéssel fenyegették, mert az egyik videójában helikopterről tűzijátékokat lövetett a kaliforniai El Mirage tó kiszáradt medrében száguldó Lamborghinijére.

Mégis megúszta a youtuber

Most váratlanul pont kerül az ügy végére, ejtették a youtuber elleni vádakat. Ez egy különleges megállapodás keretében történt az ügyész és Alex Choi között, a youtubernek nem tisztázott feltételeket kellett teljesítenie az ellene hozott vádak ejtése érdekében, így végül a tárgyalás előtti szakaszban végleg magállt az ügye.

A helikopter pilótája viszont nem örülhet, nem kapta vissza a repülési engedélyét, bár ő biztosan tudta, hogy illegális robbanás- és tűzveszélyes anyagokat a légi járművek fedélzetére vinni.

