Nagyobb kijelző, változatlan akkumulátor? Kipróbáltuk a Samsung új hajtogatható telefonját

A hajtogatható telefonok piaca egykor sci-fi álomnak tűnt, ma viszont a prémium kategória egyik legizgalmasabb játszótere lett. A Samsung ezen a területen már évek óta élen jár, és a Galaxy Z Fold7-tel most újabb szintet lépett – legalábbis dizájn és funkcionalitás tekintetében biztosan. Az új modell nemcsak karcsúbb és könnyebb, de végre valóban kényelmesen használható a külső kijelzője is, míg a belső panel mérete és fényereje tovább nőtt. A készülék hardveresen is csúcskategóriát képvisel, mesterséges intelligenciával megtámogatva, és a 200 megapixeles fő kamera is egyértelműen jelzi: ez egy kompromisszummentes eszköz akar lenni minden téren.

Samsung Galaxy Z Fold7 teszt

A Galaxy Z Fold7 egyik leglátványosabb újítása a fizikai megjelenése: a készülék összecsukva mindössze 8,9 mm vékony, ami jelentős előrelépés az előző generáció 12,1 mm-es vastagságához képest. Nyitott állapotban már-már táblagépes élményt kínál, miközben a súlya is csökkent – 253 grammról 239 grammra. A vékonyabb dizájn nem csak esztétikai előny: kényelmesebb a zsebben, kevésbé fárasztja a kezet hosszabb használat során, és a szimmetrikusabb ház miatt jobban illeszkedik a tenyérbe is. A Samsung a „Flex Hinge” zsanért is továbbfejlesztette, így a nyitás és csukás még finomabb, stabilabb érzést ad, ráadásul a por- és vízállóság (IPX8) sem sérült.

Félig kinyitva laptop-szerűen is gépelhetünk rajta.

Kijelző: nagyobb, szélesebb, okosabb

Az előlapra egy 6,5 hüvelykes AMOLED 2X panel került, amely immár 21:9 képarányt kínál – ez végre egy jól használható külső kijelző, nem érződik már túl keskenynek, mint a Fold6 esetében. A belső kijelző 8,0 hüvelykesre nőtt, a panel szintén AMOLED 2X technológiát használ, és akár 2600 nites csúcsfényerőt is elér, ami kültéren is kiváló olvashatóságot biztosít. A 120 Hz-es képfrissítés folyamatosan adaptív, az érintésérzékenység hibátlan, a színkezelés kiváló. A multitasking új szintre lépett: egyszerre három alkalmazás futtatható osztott nézetben, a taskbar pedig iPad-szintű produktivitást kínál.