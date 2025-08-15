Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

ai

Forradalom az orvoslásban? Az AI már antibiotikumot tervez

33 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az MIT tudósai atomról atomra tervezték meg az új antibiotikumokat, amelyek képesek voltak elpusztítani a gyógyszerrezisztens kórokozókat. Az AI-támogatott projekt a szakértők szerint egy „második aranykor” kezdetét jelentheti a baktériumok elleni küzdelemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aiantibiotikummesterséges intelligenciaprojekt

A Massachusetts Institute of Technology kutatói generatív mesterséges intelligencia segítségével két új antibiotikumot terveztek, amelyek laborban és állatkísérletekben is hatékonynak bizonyultak a gonorrhoea és a MRSA ellen. Bár a gyógyszerek még évekre vannak a klinikai alkalmazástól, az AI segítségét is igénybevevő módszer forradalmasíthatja az antibiotikum-fejlesztést.

Az AI segítségével automatizált munka megkönnyítheti az életünket az egészségügyben is.
Az AI segítségével automatizált munka megkönnyítheti az életünket az egészségügyben is.

A világon évente több mint egymillió halálesetet okoznak a gyógyszerrezisztens baktériumok. Az antibiotikumok túlhasználata és helytelen alkalmazása lehetővé tette, hogy a kórokozók alkalmazkodjanak, így egyre nehezebb hatékony gyógyszereket találni ellenük. Az elmúlt évtizedekben kevés új antibiotikum került piacra, miközben a rezisztens törzsek folyamatosan terjednek.

AI a gyógyszerfejlesztés szolgálatában

A korábbi próbálkozások során a mesterséges intelligenciát főként arra használták, hogy hatalmas vegyülettárakban kutassanak ígéretes molekulák után. Az MIT kutatói azonban most egy lépéssel tovább mentek: generatív AI-t alkalmaztak, amely teljesen új, eddig nem létező vegyületeket hozott létre. A cél két különösen veszélyes kórokozó volt: a nemi úton terjedő gonorrhoea, valamint a potenciálisan halálos MRSA.

Az AI-t úgy tanították, hogy ismert vegyületek kémiai szerkezetét és azok baktériumokra gyakorolt hatását elemezte. Ezután kétféle megközelítést alkalmaztak: az egyikben előre meghatározott molekulafragmentumokból építkezett, a másikban teljes szabadságot kapott az új molekulák megalkotásában. A rendszer kiszűrte a már létező antibiotikumokra túlságosan hasonlító vegyületeket, valamint az emberre mérgezőnek ígérkező molekulákat.

Labor és állatkísérletek ígéretes eredményekkel

A kifejlesztett vegyületek közül két jelölt bizonyult különösen hatékonynak, amikor laboratóriumi körülmények között és fertőzött egerekben tesztelték őket. Mindkettő sikeresen elpusztította a célzott baktériumokat. A kutatók szerint a módszer lehetővé teszi, hogy gyorsabban és olcsóbban hozzanak létre ígéretes gyógyszerjelölteket, mint a hagyományos eljárások.

Előnyök és kihívások

  • Új molekulák tervezése generatív AI-val, gyorsabb fejlesztési ciklus
  • Laborban és állatokon is igazolt hatékonyság a gonorrhoea és MRSA ellen
  • Potenciálisan új korszak az antibiotikum-fejlesztésben
  • Hosszú és költséges klinikai tesztelési folyamat előtt állnak
  • Gazdasági nehézségek: a ritkán használt, új antibiotikumok kevés bevételt termelnek

A jövő lehetőségei és korlátai

Bár az eredmények biztatóak, a gyógyszerek még évekre vannak a piaci bevezetéstől. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az AI által tervezett molekulák esetében is elengedhetetlen a hosszú távú biztonsági és hatékonysági vizsgálat. Emellett a gyártási nehézségek és a kereskedelmi szempontok is komoly akadályt jelenthetnek.

A kutatás azonban így is mérföldkő: bizonyítja, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak felgyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést, hanem képes teljesen új molekulák megtervezésére is. Ha a klinikai tesztek is sikerrel járnak, a módszer kulcsszerepet játszhat a globális antibiotikum-válság megoldásában.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!