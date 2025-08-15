Forradalom az orvoslásban? Az AI már antibiotikumot tervez

A Massachusetts Institute of Technology kutatói generatív mesterséges intelligencia segítségével két új antibiotikumot terveztek, amelyek laborban és állatkísérletekben is hatékonynak bizonyultak a gonorrhoea és a MRSA ellen. Bár a gyógyszerek még évekre vannak a klinikai alkalmazástól, az AI segítségét is igénybevevő módszer forradalmasíthatja az antibiotikum-fejlesztést.
A világon évente több mint egymillió halálesetet okoznak a gyógyszerrezisztens baktériumok. Az antibiotikumok túlhasználata és helytelen alkalmazása lehetővé tette, hogy a kórokozók alkalmazkodjanak, így egyre nehezebb hatékony gyógyszereket találni ellenük. Az elmúlt évtizedekben kevés új antibiotikum került piacra, miközben a rezisztens törzsek folyamatosan terjednek.
A korábbi próbálkozások során a mesterséges intelligenciát főként arra használták, hogy hatalmas vegyülettárakban kutassanak ígéretes molekulák után. Az MIT kutatói azonban most egy lépéssel tovább mentek: generatív AI-t alkalmaztak, amely teljesen új, eddig nem létező vegyületeket hozott létre. A cél két különösen veszélyes kórokozó volt: a nemi úton terjedő gonorrhoea, valamint a potenciálisan halálos MRSA.
Az AI-t úgy tanították, hogy ismert vegyületek kémiai szerkezetét és azok baktériumokra gyakorolt hatását elemezte. Ezután kétféle megközelítést alkalmaztak: az egyikben előre meghatározott molekulafragmentumokból építkezett, a másikban teljes szabadságot kapott az új molekulák megalkotásában. A rendszer kiszűrte a már létező antibiotikumokra túlságosan hasonlító vegyületeket, valamint az emberre mérgezőnek ígérkező molekulákat.
A kifejlesztett vegyületek közül két jelölt bizonyult különösen hatékonynak, amikor laboratóriumi körülmények között és fertőzött egerekben tesztelték őket. Mindkettő sikeresen elpusztította a célzott baktériumokat. A kutatók szerint a módszer lehetővé teszi, hogy gyorsabban és olcsóbban hozzanak létre ígéretes gyógyszerjelölteket, mint a hagyományos eljárások.
Bár az eredmények biztatóak, a gyógyszerek még évekre vannak a piaci bevezetéstől. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az AI által tervezett molekulák esetében is elengedhetetlen a hosszú távú biztonsági és hatékonysági vizsgálat. Emellett a gyártási nehézségek és a kereskedelmi szempontok is komoly akadályt jelenthetnek.
A kutatás azonban így is mérföldkő: bizonyítja, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak felgyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést, hanem képes teljesen új molekulák megtervezésére is. Ha a klinikai tesztek is sikerrel járnak, a módszer kulcsszerepet játszhat a globális antibiotikum-válság megoldásában.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!