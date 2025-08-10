A leggyakoribb AI-csalások – amikor a gép a hangunkat és az arcunkat is ellopja

Hírlevél

Bemutatjuk a leggyakoribb módszereket – a voice cloningtól a deepfake állásinterjúkig. És azt is, hogyan lehet felismerni, valamint megelőzni ezeket az egyre kifinomultabb AI-csalásokat.
Az elmúlt évek AI-fejlesztései lehetővé tették, hogy gépek fotórealisztikus képeket, élethű hangokat és mozgóképes személyiségmásolatokat hozzanak létre. Ezek az eszközök kreatív célokra – például filmkészítésre vagy hangoskönyv narrációra – is használhatók, de a kiberbűnözők számára is óriási lehetőséget jelentenek. Az AI-csalások lényege, hogy a célpont bizalmát olyan tartalommal nyerjék el, amely látszólag egy valódi személytől származik – legyen az egy telefonhívás, egy videóhívás vagy egy közösségi médiás üzenet.

deepfake, AI-csalások, arcfelismerés
A legújabb AI-csalások akár videohívásokon keresztül is átverhetik az embereket.

Voice cloning – amikor a hang már nem bizonyíték

A voice cloning technológia képes valakinek a hangját lemásolni mindössze néhány másodperces hangminta alapján. Ezt a mintát a csalók megszerezhetik nyilvános videókból, podcastokból, interjúkból vagy akár egy rövid telefonbeszélgetésből.

Hogyan használják?

  • „Segítségkérés” családtag nevében: egy hamisított hangú hívásban pénzt kérnek, például balesetre vagy jogi problémára hivatkozva.
  • Üzleti e-mail/telefon csalás: a vezérigazgató vagy pénzügyi vezető hangján kérnek sürgős átutalást.
  • Banki azonosítás megkerülése: ha egy pénzintézet hangazonosítást használ, a hamisított hanggal beléphetnek a számlára.

Deepfake videók és állásinterjúk

A deepfake technológia nemcsak képeket, hanem valós idejű videókat is képes manipulálni. 2025-ben egyre gyakoribb a deepfake állásinterjú: a csaló egy valós személy profilképével és hamisított videóarcával jelentkezik online interjúra, hogy így juthasson hozzá céges információkhoz vagy akár belépési adatokhoz.

Jellemző forgatókönyvek:

  • IT-pozícióra jelentkező „szakember” hozzáférést kér a rendszerhez tesztfeladat miatt.
  • Távoli munkavégzésre hivatkozva belépési adatokat csikar ki, majd eltűnik.
  • Hamis személyazonossággal szerzett állás után adatszivárgást vagy pénzügyi kárt okoz.

Teljes személyiséglopás

Az AI már nem csak egy-egy adatot tud hamisítani, hanem teljes online személyiséget képes felépíteni:

  • Valószerű közösségi média profilok generált képekkel.
  • AI által írt, emberinek tűnő bejegyzések és kommentek.
  • Hamis kapcsolati háló, amely valódi személyekkel is interakcióba lép.

Ez a módszer különösen veszélyes, mert a célpontok nem egyetlen gyanús üzenetet kapnak, hanem hosszabb ideig épített „bizalmi kapcsolat” áldozatai lesznek.

Hogyan lehet felismerni és megelőzni ezeket az AI-csalásokat?

  • Többlépcsős azonosítás: Soha ne hagyatkozzunk kizárólag hangra vagy képre azonosításkor. Használjunk plusz jelszót, kódot vagy személyes kérdést, amit csak a valódi személy ismerhet.
  • Visszahívás saját csatornán: Ha gyanús telefonhívás érkezik, ne folytassuk a beszélgetést. Hívjuk vissza a személyt a saját, korábban használt elérhetőségén.
  • Mélyebb ellenőrzés online interjúknál: Kérjünk valós idejű kamera mozgatást vagy több szögből készült képet. A deepfake gyakran elbukik a spontán mozdulatoknál.
  • Kép- és hangellenőrző eszközök: Léteznek olyan AI-alapú detektorok (például Deepware Scanner, Microsoft Video Authenticator), amelyek kiszűrik a manipulált tartalmakat.
  • Tudatosság és oktatás: A cégeknél rendszeres tréningekkel fel kell készíteni a dolgozókat az ilyen típusú támadások felismerésére.

Összegzés

2025-ben a kiberbűnözők eszköztára drasztikusan kibővült: a mesterséges intelligencia segítségével bárki képe, hangja és online személyisége hamisítható. A veszély valós, de a megfelelő ellenőrzési folyamatokkal, technológiai eszközökkel és tudatos magatartással a kockázat jelentősen csökkenthető.

Az elkövetkező években a digitális bizalom alapja nem a látvány vagy a hang lesz, hanem a többforrású, hitelesített azonosítás és a folyamatos éberség.

