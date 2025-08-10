A leggyakoribb AI-csalások – amikor a gép a hangunkat és az arcunkat is ellopja

Az elmúlt évek AI-fejlesztései lehetővé tették, hogy gépek fotórealisztikus képeket, élethű hangokat és mozgóképes személyiségmásolatokat hozzanak létre. Ezek az eszközök kreatív célokra – például filmkészítésre vagy hangoskönyv narrációra – is használhatók, de a kiberbűnözők számára is óriási lehetőséget jelentenek. Az AI-csalások lényege, hogy a célpont bizalmát olyan tartalommal nyerjék el, amely látszólag egy valódi személytől származik – legyen az egy telefonhívás, egy videóhívás vagy egy közösségi médiás üzenet.

A legújabb AI-csalások akár videohívásokon keresztül is átverhetik az embereket.

Voice cloning – amikor a hang már nem bizonyíték

A voice cloning technológia képes valakinek a hangját lemásolni mindössze néhány másodperces hangminta alapján. Ezt a mintát a csalók megszerezhetik nyilvános videókból, podcastokból, interjúkból vagy akár egy rövid telefonbeszélgetésből.

Hogyan használják?

„Segítségkérés” családtag nevében: egy hamisított hangú hívásban pénzt kérnek, például balesetre vagy jogi problémára hivatkozva.

Üzleti e-mail/telefon csalás: a vezérigazgató vagy pénzügyi vezető hangján kérnek sürgős átutalást.

Banki azonosítás megkerülése: ha egy pénzintézet hangazonosítást használ, a hamisított hanggal beléphetnek a számlára.

Deepfake videók és állásinterjúk

A deepfake technológia nemcsak képeket, hanem valós idejű videókat is képes manipulálni. 2025-ben egyre gyakoribb a deepfake állásinterjú: a csaló egy valós személy profilképével és hamisított videóarcával jelentkezik online interjúra, hogy így juthasson hozzá céges információkhoz vagy akár belépési adatokhoz.

Jellemző forgatókönyvek:

IT-pozícióra jelentkező „szakember” hozzáférést kér a rendszerhez tesztfeladat miatt.

Távoli munkavégzésre hivatkozva belépési adatokat csikar ki, majd eltűnik.

Hamis személyazonossággal szerzett állás után adatszivárgást vagy pénzügyi kárt okoz.

Teljes személyiséglopás

Az AI már nem csak egy-egy adatot tud hamisítani, hanem teljes online személyiséget képes felépíteni:

Valószerű közösségi média profilok generált képekkel.

AI által írt, emberinek tűnő bejegyzések és kommentek.

Hamis kapcsolati háló, amely valódi személyekkel is interakcióba lép.

Ez a módszer különösen veszélyes, mert a célpontok nem egyetlen gyanús üzenetet kapnak, hanem hosszabb ideig épített „bizalmi kapcsolat” áldozatai lesznek.