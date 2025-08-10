A leggyakoribb AI-csalások – amikor a gép a hangunkat és az arcunkat is ellopja

Az elmúlt évek AI-fejlesztései lehetővé tették, hogy gépek fotórealisztikus képeket, élethű hangokat és mozgóképes személyiségmásolatokat hozzanak létre. Ezek az eszközök kreatív célokra – például filmkészítésre vagy hangoskönyv narrációra – is használhatók, de a kiberbűnözők számára is óriási lehetőséget jelentenek. Az AI-csalások lényege, hogy a célpont bizalmát olyan tartalommal nyerjék el, amely látszólag egy valódi személytől származik – legyen az egy telefonhívás, egy videóhívás vagy egy közösségi médiás üzenet.
A voice cloning technológia képes valakinek a hangját lemásolni mindössze néhány másodperces hangminta alapján. Ezt a mintát a csalók megszerezhetik nyilvános videókból, podcastokból, interjúkból vagy akár egy rövid telefonbeszélgetésből.
Hogyan használják?
A deepfake technológia nemcsak képeket, hanem valós idejű videókat is képes manipulálni. 2025-ben egyre gyakoribb a deepfake állásinterjú: a csaló egy valós személy profilképével és hamisított videóarcával jelentkezik online interjúra, hogy így juthasson hozzá céges információkhoz vagy akár belépési adatokhoz.
Jellemző forgatókönyvek:
Az AI már nem csak egy-egy adatot tud hamisítani, hanem teljes online személyiséget képes felépíteni:
Ez a módszer különösen veszélyes, mert a célpontok nem egyetlen gyanús üzenetet kapnak, hanem hosszabb ideig épített „bizalmi kapcsolat” áldozatai lesznek.
2025-ben a kiberbűnözők eszköztára drasztikusan kibővült: a mesterséges intelligencia segítségével bárki képe, hangja és online személyisége hamisítható. A veszély valós, de a megfelelő ellenőrzési folyamatokkal, technológiai eszközökkel és tudatos magatartással a kockázat jelentősen csökkenthető.
Az elkövetkező években a digitális bizalom alapja nem a látvány vagy a hang lesz, hanem a többforrású, hitelesített azonosítás és a folyamatos éberség.
