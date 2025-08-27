Komoly változások jönnek az Android telefonokra

A Google Android egyben legnagyobb előnyét és hátrányát a nyitottsága jelenti. Az Apple termékeivel ellentétben az androidos mobilokra és tabletekre nem kötelező a gyári Play Áruházból telepíteni az appokat és a játékokat, mindig is támogatott volt, hogy az internetről letöltött vagy alternatív áruházakból származó szoftvereket telepítsenek rájuk a felhasználók.
Ez a nyitottság nagy szabadságot és rugalmasságot biztosít az androidos eszközöket használók számára, cserébe viszont céltáblává is teszi őket.
A kiberbűnözők rendszeresen a Play Áruházon kívülről letöltetett, kártevőkkel fertőzött alkalmazások telepítésére próbálják rávenni őket.
Ez ellen a Google nem tud hatékonyan fellépni. Eddig azzal próbálkozott, hogy többé-kevésbé antivírust épített a mobilokon futó Google Play-szolgáltatások keretrendszerbe, hogy az blokkolja a ki tudja honnan származó, ismert kártevők telepítését.
Most a Google drámai változtatást jelentett be a vírusprobléma kezelése érdekében: zártabbá fogja tenni az Androidot. Tájékoztatása szerint 2027-től kezdve az androidos mobilok és tabletek nem fogják engedélyezni az olyan Play Áruházon kívülről érkező appok és játékok telepítését, amelyek nincsenek digitálisan aláírva az általa biztosított eszközökkel.
Ezzel a lépéssel a Google nem fogja az Apple esetében látott módon lezárni és az irányítása alá vonni az Android szoftveres ökoszisztémáját. Továbbra is lehet majd telepíteni a készülékekre a Play Áruházzal rivális alkalmazásboltokat, vagy az internetről letöltött egyéb alkalmazásokat.
Viszont a fejlesztőik kénytelenek lesznek a Google fejlesztői eszközén keresztül digitális aláírást kérni az appjaikba, és ha kártevőnek bizonyul egy szoftverük, akkor a Google le fogja tiltani a digitális aláírásukkal ellátott szoftverek telepítését a mobilokon és a táblagépeken.
A Google szerint az internetről beszerzett és manuálisan telepített androidos szoftverek 50× nagyobb valószínűséggel tartalmaznak kártevőt, mint a Play Áruházból letöltöttek.
Az ötlettel vékony jégen táncol a Google, anélkül próbál javítani az androidos eszközöket használók adatbiztonságán, hogy túlságosan vaskezű irányítás alá vonná az alapvetően nyílt forráskódú operációs rendszer ökoszisztémáját.
Jó kérdés, hogy az aláírásos ötletnek végső soron mennyi értelme van, hiszen a lebukásuk esetén a bűnözők egyszerűen kicserélhetik a kártevőt tartalmazó mobilappjaikban a digitális aláírást. Persze sok múlik a részletkérdéseken, a Google pedig egyelőre nem mesélte el mélységében, hogy miféle plusz szabályokkal kíván majd kibabrálni az androidosokra vadászó kiberbűnözőkkel.
