Komoly változások jönnek az Android telefonokra

A Google Android egyben legnagyobb előnyét és hátrányát a nyitottsága jelenti. Az Apple termékeivel ellentétben az androidos mobilokra és tabletekre nem kötelező a gyári Play Áruházból telepíteni az appokat és a játékokat, mindig is támogatott volt, hogy az internetről letöltött vagy alternatív áruházakból származó szoftvereket telepítsenek rájuk a felhasználók.

Részben lezárják a kártevők miatt az Androidot

Fotó: N.Tho.Duc / Unsplash

Ez a nyitottság nagy szabadságot és rugalmasságot biztosít az androidos eszközöket használók számára, cserébe viszont céltáblává is teszi őket.

A kiberbűnözők rendszeresen a Play Áruházon kívülről letöltetett, kártevőkkel fertőzött alkalmazások telepítésére próbálják rávenni őket.

Ez ellen a Google nem tud hatékonyan fellépni. Eddig azzal próbálkozott, hogy többé-kevésbé antivírust épített a mobilokon futó Google Play-szolgáltatások keretrendszerbe, hogy az blokkolja a ki tudja honnan származó, ismert kártevők telepítését.

Zártabbá válik az Android

Most a Google drámai változtatást jelentett be a vírusprobléma kezelése érdekében: zártabbá fogja tenni az Androidot. Tájékoztatása szerint 2027-től kezdve az androidos mobilok és tabletek nem fogják engedélyezni az olyan Play Áruházon kívülről érkező appok és játékok telepítését, amelyek nincsenek digitálisan aláírva az általa biztosított eszközökkel.

Ezzel a lépéssel a Google nem fogja az Apple esetében látott módon lezárni és az irányítása alá vonni az Android szoftveres ökoszisztémáját. Továbbra is lehet majd telepíteni a készülékekre a Play Áruházzal rivális alkalmazásboltokat, vagy az internetről letöltött egyéb alkalmazásokat.

Viszont a fejlesztőik kénytelenek lesznek a Google fejlesztői eszközén keresztül digitális aláírást kérni az appjaikba, és ha kártevőnek bizonyul egy szoftverük, akkor a Google le fogja tiltani a digitális aláírásukkal ellátott szoftverek telepítését a mobilokon és a táblagépeken.

A Google szerint az internetről beszerzett és manuálisan telepített androidos szoftverek 50× nagyobb valószínűséggel tartalmaznak kártevőt, mint a Play Áruházból letöltöttek.

Az ötlettel vékony jégen táncol a Google, anélkül próbál javítani az androidos eszközöket használók adatbiztonságán, hogy túlságosan vaskezű irányítás alá vonná az alapvetően nyílt forráskódú operációs rendszer ökoszisztémáját.