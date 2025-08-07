Riadót fújtak a gyártók, nagy baj van az Androiddal

Minden hónapban érkeznek rengeteg sebezhetőséget javító biztonsági frissítések az Android még támogatott főverzióihoz, de nagyon ritkává vált, hogy ezekből ügy legyen. Most megjött a legújabb szabályt erősítő kivétel, a Google és a Qualcomm sürgetik a mobilok és a táblagépek gyártóit, hogy minél előbb adják ki az Android biztonsági javításait, a Snapdragon rendszerlapkás eszközökre pedig ezzel együtt a Qualcomm legújabb meghajtóprogramjait is.

Most nem szabad kinyomni az értesítést, minél előbb telepíteni kell az Android-frissítést

Ennek oka, hogy az Androidban és a Snapdragon chipek meghajtószoftverében is kritikus sérülékenységeket javítottak a biztonsági szakemberek. Ezek együttes kihasználásával meghackelhetőek a mobilok, ráadásul az áldozattá váláshoz elég megnyitni egy támadó weboldalt a Chrome böngészőben.

Ha elérhető az androidos frissítés, akkor telepíteni kell

A Google Threat Analysis Group szerint a sebezhetőségek célzott és kifinomult támadások során már aktív kihasználás alatt állnak.

A helyzet súlyát jól szemlélteti, hogy az amerikai Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynökség (CISA) június harmadikán már hozzáadta a sebezhetőségeket az adatbázisához, és három hét türelmi időt adott a kormányügynökségeknek az androidos frissítések telepítésére.

Különben be kell fejezniük a sérülékeny készülékek használatát.

A mobilozóknak sajnos meg van kötve a kezük az androidos frissítések terén, az eszközgyártók dolga, hogy minél előbb kiadják a javításokat a még támogatott termékeikre. A szoftverfrissítések elérhetővé válását kijelzik a telefonok, de a biztonság kedvéért érdemes lehet a Beállítások alkalmazásban manuális frissítéskeresést indítani.

