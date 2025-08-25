Atomenergiára vált a Google

A Google történelmi jelentőségű energiaügyi megállapodást kötött: a vállalat adatközpontjait hamarosan nukleáris ergiával is táplálhatja. Az 50 megawattos kapacitás nemcsak a fenntarthatóság felé tett lépést jelenti, hanem a mesterséges intelligencia fejlődésének új mérföldkövét is. Az atomenergiára történő váltás ugyanakkor nem egyedi a nagy techcégek közt.
Az elmúlt években a mesterséges intelligencia fejlődése elképesztő tempót vett, de ezzel együtt óriási energiaigényt is generált. Egyetlen nagy nyelvi modell betanítása több millió kilowattóra áramot emészt fel, és a napi működés is rengeteg energiát kíván. A Google és más technológiai óriások adatközpontjai folyamatosan keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel biztosíthatják a szükséges teljesítményt úgy, hogy közben megfeleljenek a környezetvédelmi elvárásoknak is.
A szél- és napenergia eddig kulcsszerepet játszott ebben a folyamatban, de időjárásfüggő jellegük komoly korlátot jelent. Az atomenergia ezzel szemben stabil és szén-dioxid-kibocsátás nélküli forrás, amely ideális kiegészítője lehet a megújulóknak.
A megállapodás értelmében a Google 50 megawattnyi nukleáris energiához jut, amely első körben meghatározott adatközpontokat lát majd el. Ez a mennyiség egy közepes város teljes energiafogyasztásának felel meg, és elegendő ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát működtető szerverek stabilan és biztonságosan üzemeljenek.
A döntés mögött stratégiai cél is húzódik: a Google hosszú távon szeretné csökkenteni függőségét a fosszilis energiahordozóktól, és olyan energiaforrásokra támaszkodni, amelyek fenntarthatóak és megbízhatóak.
A nukleáris energia vitatott megítélésű, hiszen bár szén-dioxid-kibocsátása gyakorlatilag nulla, a biztonsági kérdések és a radioaktív hulladék kezelése továbbra is komoly kihívást jelent. A Google és partnerei hangsúlyozzák, hogy a felhasznált technológia modern, és a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfelel.
A vállalatnak ugyanakkor kommunikációs kihívásokkal is szembe kell néznie, hiszen az atomenergia társadalmi megítélése vegyes. A Google szerint azonban ez az egyetlen reális út, ha fenntartható módon kívánják kiszolgálni az AI egyre növekvő energiaigényét.
A Google nukleáris energia felé fordulása új fejezetet nyithat az adatközpontok történetében. Az 50 megawattos megállapodás egyszerre erősíti a fenntarthatósági törekvéseket és biztosítja az AI jövőjét. Bár az atomenergia megítélése továbbra is megosztó, a technológiai óriások számára világos, hogy az AI korában a stabil és tiszta energia nélkülözhetetlen. A nagy kérdés az, hogy a társadalom mennyire fogadja el ezt a kompromisszumot, és vajon más cégek is követik-e a Google példáját.
