Atomenergiára vált a Google

A Google történelmi jelentőségű energiaügyi megállapodást kötött: a vállalat adatközpontjait hamarosan nukleáris ergiával is táplálhatja. Az 50 megawattos kapacitás nemcsak a fenntarthatóság felé tett lépést jelenti, hanem a mesterséges intelligencia fejlődésének új mérföldkövét is. Az atomenergiára történő váltás ugyanakkor nem egyedi a nagy techcégek közt.

A mesterséges intelligencia már atomenergiára is éhezik.

Az AI étvágya energiafaló

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia fejlődése elképesztő tempót vett, de ezzel együtt óriási energiaigényt is generált. Egyetlen nagy nyelvi modell betanítása több millió kilowattóra áramot emészt fel, és a napi működés is rengeteg energiát kíván. A Google és más technológiai óriások adatközpontjai folyamatosan keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel biztosíthatják a szükséges teljesítményt úgy, hogy közben megfeleljenek a környezetvédelmi elvárásoknak is.

A szél- és napenergia eddig kulcsszerepet játszott ebben a folyamatban, de időjárásfüggő jellegük komoly korlátot jelent. Az atomenergia ezzel szemben stabil és szén-dioxid-kibocsátás nélküli forrás, amely ideális kiegészítője lehet a megújulóknak.

Mit jelent az 50 megawatt?

A megállapodás értelmében a Google 50 megawattnyi nukleáris energiához jut, amely első körben meghatározott adatközpontokat lát majd el. Ez a mennyiség egy közepes város teljes energiafogyasztásának felel meg, és elegendő ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát működtető szerverek stabilan és biztonságosan üzemeljenek.

A döntés mögött stratégiai cél is húzódik: a Google hosszú távon szeretné csökkenteni függőségét a fosszilis energiahordozóktól, és olyan energiaforrásokra támaszkodni, amelyek fenntarthatóak és megbízhatóak.

Az atomenergiára váltás előnyei és kockázatai

A nukleáris energia vitatott megítélésű, hiszen bár szén-dioxid-kibocsátása gyakorlatilag nulla, a biztonsági kérdések és a radioaktív hulladék kezelése továbbra is komoly kihívást jelent. A Google és partnerei hangsúlyozzák, hogy a felhasznált technológia modern, és a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfelel.