Áttörés hozhat a demencia megelőzésében a Budapesti Neurokognitív Központ

Budapesten megnyílt Magyarország első olyan egészségügyi központja, amely kifejezetten a demencia korai felismerésére, megelőzésére és kezelésére specializálódott. A Liv Duna Medical Center Neurokognitív Központja modern diagnosztikai technológiákat és személyre szabott életmódprogramokat egyesít annak érdekében, hogy a páciensek idejében léphessenek agyuk egészségének megőrzése érdekében.
A demencia ma már népbetegség: világszerte közel 60 millió embert érint, Magyarországon pedig 200–250 ezer ember él valamilyen neurokognitív zavarral. A 65 év felettiek közül minden ötödik tapasztalja a tüneteket, amelyek között a memória romlása, a figyelem csökkenése és a mindennapi életvitelt nehezítő kognitív zavarok is szerepelnek.
A Liv Duna Medical Center új részlege a nemzetközi szakmai irányelvek alapján öt, egymásra épülő szolgáltatáscsomagot kínál. Ezek között szerepelnek szűrő- és diagnosztikai csomagok, genetikai vizsgálatok, differenciáldiagnosztikai szolgáltatások és intervenciós programok. A cél, hogy a páciensek még a tünetek megjelenése előtt pontos képet kapjanak kognitív állapotukról, és személyre szabott prevenciós stratégiát követhessenek.
A vizsgálatok demencia-specifikusak, és kiemelten törekednek a visszafordítható okok feltárására. Az eredmények értékelése integrált módon történik, a szakértői csapat pedig közérthetően ismerteti a következő lépéseket.
A központ a skandináv prevenciós rendszer tapasztalataira építve komplex életmódprogramokat kínál. A kockázati tényezők felmérése után olyan ajánlásokat dolgoznak ki, amelyek magukban foglalják a táplálkozás optimalizálását, a rendszeres mozgást, a kognitív képességek fejlesztését és szükség esetén célzott beavatkozásokat. Nemzetközi tapasztalatok szerint ez a megközelítés akár 45 százalékkal csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát, és évekkel késleltetheti a tünetek megjelenését.
A központ munkáját neurológusok, pszichológusok, dietetikusok és mozgásterapeuták közösen végzik. A cél nem csupán a diagnózis felállítása, hanem a páciensek hosszú távú támogatása, az önállóság és a jó szellemi teljesítőképesség megőrzése.
A Liv Duna Medical Center 2023 óta működik Budapesten a Liv Hospital Group tagjaként, amely közel 30 éves tapasztalattal rendelkezik a magánegészségügyi piacon. A 12 emeletes, közel 20 ezer négyzetméteres intézmény a legmodernebb diagnosztikai és terápiás megoldásokat kínálja, célja pedig, hogy a régió egyik vezető referenciaintézménye legyen.
A demencia nemcsak az érintetteket, hanem családjaikat és közösségeiket is súlyosan terheli. Az új központ létrejötte mérföldkő a magyar egészségügyben, mert olyan komplex és tudományosan megalapozott megközelítést kínál, amely csökkentheti a betegség terjedését, és hozzájárulhat a társadalmi és gazdasági terhek mérsékléséhez is.