Áttörés hozhat a demencia megelőzésében a Budapesti Neurokognitív Központ

Budapesten megnyílt Magyarország első olyan egészségügyi központja, amely kifejezetten a demencia korai felismerésére, megelőzésére és kezelésére specializálódott. A Liv Duna Medical Center Neurokognitív Központja modern diagnosztikai technológiákat és személyre szabott életmódprogramokat egyesít annak érdekében, hogy a páciensek idejében léphessenek agyuk egészségének megőrzése érdekében.

A demencia ma már népbetegség: világszerte közel 60 millió embert érint, Magyarországon pedig 200–250 ezer ember él valamilyen neurokognitív zavarral. A 65 év felettiek közül minden ötödik tapasztalja a tüneteket, amelyek között a memória romlása, a figyelem csökkenése és a mindennapi életvitelt nehezítő kognitív zavarok is szerepelnek.

Miért különleges a budapesti központ?

A Liv Duna Medical Center új részlege a nemzetközi szakmai irányelvek alapján öt, egymásra épülő szolgáltatáscsomagot kínál. Ezek között szerepelnek szűrő- és diagnosztikai csomagok, genetikai vizsgálatok, differenciáldiagnosztikai szolgáltatások és intervenciós programok. A cél, hogy a páciensek még a tünetek megjelenése előtt pontos képet kapjanak kognitív állapotukról, és személyre szabott prevenciós stratégiát követhessenek.

A vizsgálatok demencia-specifikusak, és kiemelten törekednek a visszafordítható okok feltárására. Az eredmények értékelése integrált módon történik, a szakértői csapat pedig közérthetően ismerteti a következő lépéseket.

Személyre szabott megelőzés

A központ a skandináv prevenciós rendszer tapasztalataira építve komplex életmódprogramokat kínál. A kockázati tényezők felmérése után olyan ajánlásokat dolgoznak ki, amelyek magukban foglalják a táplálkozás optimalizálását, a rendszeres mozgást, a kognitív képességek fejlesztését és szükség esetén célzott beavatkozásokat. Nemzetközi tapasztalatok szerint ez a megközelítés akár 45 százalékkal csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát, és évekkel késleltetheti a tünetek megjelenését.

Multidiszciplináris szakértői csapat

A központ munkáját neurológusok, pszichológusok, dietetikusok és mozgásterapeuták közösen végzik. A cél nem csupán a diagnózis felállítása, hanem a páciensek hosszú távú támogatása, az önállóság és a jó szellemi teljesítőképesség megőrzése.