Meghackelték az Auchan áruházláncot

Súlyos adatvédelmi incidenst jelentett a francia Auchan. A kiskereskedelmi lánc közleménye szerint egy kibertámadás során több százezer francia vásárló adatai kerültek illetéktelenek kezeibe.

Az Auchan több százezer francia vevőjének a nevei és kapcsolattartási adatai kerültek a hackerek kezébe

Fotó: Brittani Burns / Unsplash

Az Auchan tájékoztatása szerint a támadók a hűségkártyával rendelkezők neveit, lakcímeit, e-mail-címeit, telefonszámait, továbbá a hűségkártyájuk azonosítókódját lopták ki a rendszereiből, pénzügyi adatok nem kerültek a hackerekhez. A bűnözők elsősorban célzott adathalász támadásokra tudják felhasználni a birtokukba került információkat.

Az Auchan fokozott óvatosságra kéri a vásárlókat

A cég minden érintett ügyfélnek tájékoztató levelet küld az adatlopásról. Ebben figyelmezteti a vevőket, hogy soha nem kér e-mailben, SMS-ben vagy telefonon belépési adatokat, jelszavakat, esetleg hűségkártya PIN-kódot.

Az Auchan arra kéri az ügyfeleket, hogy ha gyanús üzenetet kapnak, akkor semmiképpen se kattintsanak a mellékelt linkekre, és ne adják meg személyes információikat.

Az áruházlánc már értesítette a francia adatvédelmi hatóságot (CNIL), és vizsgálatot indított a támadás körülményeinek a feltárására.

