Ezt az appot érdemes letölteni a Szent István napi ünnepségekre

Augusztus 20., Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe közeledtével idén is rengeteg program várja az érdeklődőket: családi rendezvények, koncertek, kiállítások és természetesen a látványos esti tűzijáték. Az idei év újdonsága, hogy megjelent egy ingyenesen letölthető mobilalkalmazás, amelyben egy helyen található meg minden ünnepi esemény részletes leírással.

Augusztus 20 applikáció.

Az alkalmazás letöltése gyors és egyszerű, a telepítés néhány másodperc alatt megtörténik. Használat után azonnal böngészhetők az események – akár kategória, helyszín vagy időpont alapján is –, így könnyedén megtervezhető az ünnepi nap menetrendje. A modern felhasználói felület átlátható, és bárki számára könnyen kezelhető.

Miért különleges ez az alkalmazás?

Az egyszerű kezelhetőség mellett az app egyik legnagyobb előnye a részletes és naprakész információ. A programok pontos időponttal, helyszínnel és leírással jelennek meg, térképes nézettel kiegészítve. Az értesítési funkciók segítségével a felhasználó még kezdés előtt figyelmeztetést kap, hogy biztosan ne maradjon le a kiválasztott eseményről.

Fontos szempont az adatbiztonság is: az alkalmazás nem gyűjt személyes adatokat, és nem oszt meg információt harmadik féllel, így biztonságosan használható.

Hogyan segít a felhasználóknak az app?

Teljes programáttekintés – minden esemény egy helyen, napokra lebontva

– minden esemény egy helyen, napokra lebontva Értesítések – megtalálás előtt figyelmeztet a kezdésre

– megtalálás előtt figyelmeztet a kezdésre Helyszín térkép – könnyen megtalálható programhelyszín

– könnyen megtalálható programhelyszín Gyors letöltés – néhány pillanat alatt telepíthető

– néhány pillanat alatt telepíthető Adatbiztonság – nem gyűjt felhasználói adatokat, harmadik féllel sem oszt meg információkat

Az ünneplés tervezésének új módja

Az alkalmazás azoknak is hasznos, akik csak egy-egy kiemelt eseményre érkeznek, és azoknak is, akik egész nap a fővárosban vagy más helyszíneken szeretnének ünnepelni. Segítségével könnyen megtalálhatók a családi programok, a gasztronómiai bemutatók, a koncertek és a hivatalos állami rendezvények.

A térképes funkció megmutatja a leggyorsabb útvonalat a helyszínek között, így a látogatók nem vesztegetik idejüket felesleges keresgéléssel. Az értesítések biztosítják, hogy senki ne maradjon le a kedvenc fellépőjéről vagy a kenyérszentelésről, és időben eljusson a tűzijátékra.