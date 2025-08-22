Hírlevél

Hihetetlen trükk: így lopnak autót a csalók a Facebookon

A Facebook piactéren találta a kocsit. Nem tartott sokáig az autó eladójának az öröme.
Továbbra is minden további nélkül próbálkoznak olyan bűncselekményekkel az emberek, amelyeket nem lehet megúszni, és ezt valószínűleg az elkövetők is tudják. A legújabb nagy érdeklődést kiváltott eset az amerikai Indiana államban történt, a 65 ezer fős Munchie városban lett baj egy autó eladásából.

Ismeretlen okból azt remélte a csaló, hogy megússza majd az autólopást
Fotó: Kashif Afridi / Unsplash

A 38 éves Nathan Durden-Washpun egy Chrysler 300-at szemelt ki a Facebook Marketplace-en, természetesen álnéven, hamis Facebook-fiókot használva. A rendőrségi iratok szerint a csaló többször is találkozott az eladóval, mivel az autó javításra szorult, a motorja sem indult el.

Végül csak megszületett a megállapodás a felek között, az eladó 1500 dollárért odaadta a csalónak a járművet, aki a pénzt tartalmazó boríték átnyújtását követően azonnal elvontatta a Chryslert.

Rossz fajta pénzt kapott az autó eladója

A pénz átadása és kocsi elvontatása már az esti órákban történt, így a jóhiszemű eladó nem is látta érdemben a kapott pénzt. Csak később döbbent rá, hogy filmforgatásokhoz és hasonló célokra szánt, viszonylag élethű kellékpénzt kapott, még a propmoney.com webcím is rá volt írva a hamis fizetőeszközre.

Az átvert eladó a Chrysler nyomára akadt Munchie utcáin, pedig Durden-Washpun addigra gyorsan át is fényezte, hogy ne lehessen túl könnyen azonosítani. 

A rendőrség őrizetbe vette a csalót. A kihallgatáson a férfi beismerte, hogy szándékosan fizetett hamis pénzzel autóért, állítása szerint egy tartozását próbálta rendezni azzal, hogy értékesíti a lényegében ellopott kocsit.

Durden-Washpun ellen autólopás, csalás, továbbá okirat-hamisítás gyanújával indult nyomozás. Bár röviddel az őrizetbe vétele után szabadon engedték, de másnap már gyűjthették is be újra a járőrök, miután egy másik, vezetési szabályszegéshez kapcsolódó ügyben nem jelent meg a bíróság előtt.

