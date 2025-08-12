Megint kiszúrtak az autósokkal

Újabb rossz hírt kaptak a koros, de még használható mobiljaikhoz ragaszkodók autósok. Az Android Auto esetében a Google tavaly nyáron Android 9 Pie rendszerre emelte a minimum rendszerkövetelményt, most pedig a Waze is szigorít, ráadásul ennél egy fokkal feljebb teszi a lécet.

Kénytelenek lesz új mobilt venni egyes autósok, hogy tovább használhassák a Waze appot

Fotó: Tim Foster / Unsplash

A Google tulajdonában lévő navigációs alkalmazás csendben közölte, hogy a következő napoktól kezdve már legalább Android 10 rendszerű okostelefont kezd követelni. A Waze mobilappjának aktuális bétája már nem is támogatja a korábbi Androidot futtató mobilokat, így a negatívan érintett autósok nem kaptak jó előre tájékoztatást a mostani változásról.

Szerencsére kaptak egy kis haladékot az autósok

Az egyetlen jó hír, hogy Waze jelenlegi változata nem fog azonnal leállni az Android 9 Pie rendszerű telefonokon: ismeretlen hosszúsági átmeneti időszakon keresztül a mobilapp meglévő verziója még gond nélkül működik majd a mobiljaikon.

Viszont idővel ilyen-olyan gondokat kezdhetnek tapasztalni, amelyek sosem lesznek megoldva, aztán pedig végleg elbúcsúzik majd a mobiljaiktól a navigációs alkalmazás.

