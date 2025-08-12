Fontos változás jött: erről tudniuk kell a magyar nagybank ügyfeleinek

Az MBH Bank 2025. augusztus 4-től, a hazai bankszektorban az elsők között vezette be a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson alapuló azonosítást a netbank csatornáin. A fejlesztés révén az ügyfelek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban léphetnek be a netbankjukba, akár jelszó megadása nélkül, mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével.

Újabb magyar nagybanknál vált elérhetővé a DÁP-os belépés

Fotó: Surface / Unsplash

Az új funkció első használata során az ügyfeleknek össze kell kötniük a DÁP-profiljukat az MBH Bank internetbanki rendszereivel a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban történő QR-kódos azonosítás és a hagyományos – felhasználónév és jelszó alapú – hitelesítés egyszerre történő használatával. Ezt követően a rendszer eltárolja az adatokat, így a későbbi belépések során már elegendő kizárólag a DÁP-azonosítás használata.

A hagyományos bejelentkezési lehetőségek természetesen továbbra is elérhetők maradnak, az ügyfelek tehát szabadon választhatnak a belépési módok között.

Szigorú előírásoknak felel meg az új banki belépési módszer

A DÁP-azonosítás bevezetését az MBH Bank az implementációs partnere, a SmartX Solutions közreműködésével valósította meg. Az általuk fejlesztett easyDÁP megoldás biztosítja, hogy az ügyfelek jelszó megadása nélkül, kizárólag a DÁP alkalmazás segítségével lépjenek be az internetbanki felületekre.

A DÁP azonosítási szolgáltatása megfelel az eIDAS rendeletben rögzített uniós szintű biztonsági előírásoknak, így biztosítva a legmagasabb fokú adatvédelmet. A zárt, állami háttérrel rendelkező azonosítási szolgáltatás kizárólag biometrikus azonosítással, vagy PIN-kóddal védett „képernyőzárral rendelkező” mobilkészüléken használható, ezzel is erősítve a digitális belépés védelmét.

