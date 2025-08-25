Ezt kapta a férfi, aki bosszút állt a menesztése miatt

Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint négy év szabadságvesztésre ítéltek egy 55 éves szoftverfejlesztőt, aki szabotálta a korábbi munkaadójának informatikáját. A kínai nemzetiségű Davis Lu olyan rosszindulatú kódot csempészett a cég rendszerébe, amely az elbocsátását detektálva térdre kényszerítette annak számítógépes rendszereit, hogy ne tudjanak dolgozni az alkalmazottak, ezzel bosszút állva a menesztéséért.

Ezúttal sem érte meg bosszút állni

Fotó: RDNE Stock project

A férfi menesztését követően az informatikusok törölték a volt kolléga számítógépes rendszerekhez való hozzáférését addig biztosított Active Directory felhasználói fiókot, ennek az eltűnése volt a jel a támadás indítására.

Lu kódjának lefutását követően több ezer alkalmazott veszítette el a hozzáférését a céges hálózatokhoz és szerverekhez, így leállt a munka, amíg a rendszergazdák helyre nem állították a rendszereket.

Börtön lett a bosszú ára

A hatóságok szerint a szabotázs több százezer dolláros kárt okozott a vállalatnak. Lu volt foglalkoztatóját nem nevezték meg, de sajtóértesülések szerint a villamossági eszközökkel foglalkozó Eaton volt az áldozat.

A nyomozás során Lu internetes keresései terhelő bizonyítékokat szolgáltattak. Olyan dolgokra volt kíváncsi, hogy miként lehet jogosultságot emelni, operációs rendszerben futó folyamatok elrejteni, továbbá gyorsan minél több fájlt törölni.

