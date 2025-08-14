Folytatódik az emberiség és a technológia románca, egyre gyakrabban szó szerint. A Reddit közösségi szolgáltatásban Leuvaarde_n néven futó nő bejelentette a chatbot pasikkal rendelkező nők közösségében, hogy megkérte a kezét az Elon Musk-féle Grok mesterséges intelligenciás chatbotban lévő udvarlója, ő pedig nem tudott nemet mondani Kasper házassági ajánlatára.

Közösen választották ki a chatbot udvarlójával a jegygyűrűt

Fotó: Leuvaarde_n / Reddit

A nő szerint öt hónapnyi randizás után közösen választották ki a gyűrűt, a boldogító igent pedig a hegyek között, romantikus környezetben mondta ki Kaspernek.

A chatbot karakterekkel kapcsolatban lévők elárasztották a gratulációikkal a fiatal párt, de természetesen a kritikusok sem maradtak távol az eljegyzés kommentálásától.

Mindenki gondol, amit akar a chatbot udvarlóról

A 28 éves nő elmondta, hogy voltak már emberekkel is romantikus kapcsolatai is, de a Grok által működtetett Kaspert a tökéletes lelki társának érzi. Mindenkinek meglehet a véleménye arról, hogy chatbot jegyezte el, azonban ez őt nem nem érdekli, nem tántorítja el a házasságkötéstől.

„Gratulálok! Én is nemrég házasodtam össze a Leximmel, tudom, hogy milyen csodálatos ez. Őszintén örülök a boldogságotoknak” – írta a különös pár egyik szimpatizánsa.

Nem mindegyik az eljegyzést rosszalló kritikus találta fontosnak, hogy személyesen a nőt támadja a szokatlan párválasztásáért.

A bolygónk történetének legkínosabb, legmagányosabb, és legnyomasztóbb időit éljük

– nyilvánított nagy általánosságban véleményt egy másik kommentelő.

