Mesterséges intelligenciával chatbotot készített magából a brit politikus – hatalmas bukás lett

Váratlan műszaki innovációval állt elő az Egyesült Királyság egyik parlamenti képviselője. A Munkáspárt sorait gazdagító Mark Sewards egy választópolgár javaslatára mesterséges intelligenciás chatbotot tett elérhetővé saját magából a Neural Voice szolgáltatásban.

Egyelőre nem túl hasznos Mark Sewards brit parlamenti képviselő MI chatbot változata

A Délnyugat-Leeds és Morley területet képviselő politikus célja, hogy a „prototípus MI modell” jóvoltából a nap bármely percében kérdéseket intézhessenek hozzá a választópolgárok, gondokra hívhassák fel a figyelmét. Az utóbbi miatt a chatbot csevegéseit folyamatosan figyelemmel követi a csapata, ők tolmácsolják számára a releváns kérdéseket és felvetéseket.

A polgárok akár telefonon is hívhatják a chatbotot, ha szóban csevegnének vele, ilyenkor Sewards szintetikus hangján kapják meg a gépi rendszer válaszait.

Van hova fejlődnie a politikus chatbot verziójának

Az eddigi tapasztalatok alapján a fejlesztők nem foglalkoztak sokat a Mark Sewards chatbotjának a betanításával. Emiatt kevés mindent hajlandó elárulni a politikus közéleti ügyekben foglalt álláspontjairól, javarészt semmitmondó, semleges, kitérő válaszokat ad a kérdésekre. Annyi kiderült, hogy a Sewards megpróbál több forrást szerezni az oktatásra.

A mesterséges intelligenciás chatbot ötlete önmagában érdekes, hiszen ha jól működne, akkor áthidalhatná azt a mély kommunikációs szakadékot, ami a politikusok és a választópolgáraik között tátong. Viszont jelen formájában ennek nincs értelme.

A chatbot lényegében semmit sem tud a politikusról, a kínos helyzetek elkerülése érdekében pedig inkább semmit sem mond.

Sewards szerint idővel javulni fog, a vele végrehajtott beszélgetések fel lesznek használva a tanítására. Kapcsolódó érdekességként az USA-ban tavaly már indult polgármester-választáson egy MI chatbot, de ódzkodtak tőle a szavazók.

