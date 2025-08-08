Forradalom a mesterséges intelligenciában – itt a GPT-5!

Rengeteg várakozást követően az OpenAI bejelentette a ChatGPT következő generációs változatát. A heti szinten 700 millió ember által használt chatbot megújult verziója már a GPT-5 nagy nyelvi modell használja, évek óta ennek a modellnek a bevezetése a legnagyobb jelentőségű változtatás a chatbotban.

Sam Altman szerint olyan az új ChatGPT, mintha szakértővel beszélgetnénk

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A technológia mögött álló OpenAI vezetője azt állítja, hogy a GPT-5 modell jóvoltából a ChatGPT használói újabb drámai minőségi ugrást tapasztalnak majd. Sam Altman szerint a GPT-3 olyan volt, mintha egy középiskolással próbáltunk volna beszélgetni, ezzel szemben az elmúlt években használt GPT-4 már inkább egyetemista benyomását keltette. A mostani GPT-5 modell ezzel szemben már sokszor olyan, mintha szakértővel beszélgetnénk.

Okosabb és gyorsabb az új ChatGPT

Altman elmondása szerint a GPT-5 nagy nyelvi modellt használó ChatGPT nemcsak okosabb a kérdések megválaszolásában, de gyorsabban is működik, továbbá óriásit javult a több lépéses feladatok megbízható végrehajtásában.

Kódolásban különösen drámai az előrelépés, a demonstráció során szöveges utasításra egy több ezer sornyi kódból weblapot generáltattak vele, működő és interaktív minijátékkal együtt.

Nagy használhatósági fejlesztés, hogy a ChatGPT webes felületén és mobilappjában a GPT-5-től kezdve nem kell többé egyénileg váltogatni a modell különféle variánsai között. Helyette a kérdéstől függően maga a ChatGPT dönti el, hogy a modell gyorsabban működő, vagy lassabb, de okosabb változatára bízza-e a válaszadást.

Az OpenAI bevallása szerint a GPT-5 esetében is probléma, hogy nagyon magabiztosan képes butaságokat beszélni, úgyhogy továbbra sem érdemes mindent elhinni a technológiának.

A GPT-5 modell elméletileg máris elérhető a ChatGPT ingyenes és fizetős használói számára, bár az ingyenes használók csak nem tisztázott mennyiségű napi kérdést intézhetnek hozzá, utána a szolgáltatás automatikusan visszavált az előző GPT-4 modellre.

Hírünk írásakor akkora volt az érdeklődés a GPT-5 iránt, hogy az OpenAI szerverei nem bírták a terhelést. Csak előző modellel és borzasztóan lassan működött a ChatGPT, de a kezdeti roham lecsengése után helyreáll majd a rend, és bárki ténylegesen próbára teheti a képességeit.