Megmérgezett és kórházba küldött egy férfit a ChatGPT

Sem takarításkor, sem pedig egészségügyi kérdésekben sem szabad vakon hinni a ChatGPT-nek. Egy 60 éves amerikai férfi súlyos pszichotikus állapotban kórházba került, miután a chatbot javaslatára nátrium-bromiddal helyettesítette a többség által konyhasó néven ismert nátrium-kloridot.

Elveszítette a kapcsolatot a valósággal a ChatGPT tanácsára hallgatott férfi

A férfi a konyhasó állítólagos káros hatásairól olvasott az interneten, ezért alternatívát keresett helyette, teljesen ki szerette volna szedni az étkezéséből.

A ChatGPT által javasolt nátrium-bromidot az internetről rendelte, három hónappal később pedig pszichotikus állapotban jelent meg a kórház sürgősségi osztályán.

Paranoiával, hallucinációkkal, dezorientáltsággal küzdve azt állította, hogy meg akarják mérgezni a szomszédai.

Bromizmust váltott ki a ChatGPT tanácsa

A férfi vérképe alapján azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy honnan fúj a szél: súlyos bromizmusban szenvedett a szervezetében felgyűlt nátrium-bromidtól. A vegyület idegcsillapítóként a gyógyászatban is használatos, de a túlzott bevitele a nagyon csúnya bőrkiütésektől a súlyos mentális zavarokig számos problémát kiválthat.

Egy évszázaddal ezelőtt az amerikai pszichiátriákon megfordult páciensek 8-10 százaléka bromizmusban szenvedett, akkoriban elterjedt volt a nyugtatóként való használata.

A férfi óriási szerencséjére a bromizmus kezelhető, három hét kórházi ellátást követően fizikailag és mentálisan is helyreállt az állapota.

Az Annals of Internal Medicine Clinical Cases folyóiratban megjelent esettanulmány újból rámutatott, hogy nem szabad vakon bízni a ChatGPT-hez hasonló, mesterséges intelligenciás chatbotok ajánlásaiban és információiban.

