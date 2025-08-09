Így használhatjuk a mesterséges intelligenciát a hétköznapokban – nem csak ChatGPT létezik!

A mesterséges intelligencia ma már nem a jövő ígérete, hanem a jelen kényelmes valósága. A ChatGPT csak a jéghegy csúcsa: rengeteg AI-eszköz segíti a hétköznapokat, hogy gyorsabban, kreatívabban és kevesebb stresszel intézzük a feladatainkat.

A ChatGPT egy remek eszköz, de több másik is van, ha mesterséges intelligenciával dolgoznánk.

Fotó: Juicy SEPTEMBER / Shutterstock

Jegyzetelés és szervezés új szinten

Az AI-alapú jegyzetelő alkalmazások kiválóak megbeszélések, előadások vagy interjúk rögzítésére és feldolgozására.

Otter.ai – valós időben rögzíti és leírja a beszélgetést, majd kulcspontokba rendezve ad összefoglalót.

– valós időben rögzíti és leírja a beszélgetést, majd kulcspontokba rendezve ad összefoglalót. Fireflies.ai – online meetingekhez (pl. Zoom, Google Meet) csatlakozik, automatikus átiratot készít és feladatlistát generál.

Ezek az eszközök nem csupán leírják a szöveget, hanem kereshető formában tárolják is, így egy korábbi tárgyalás jegyzeteihez percek alatt vissza lehet nyúlni. Az okos naptárak, például a Reclaim.ai, szintén AI-t használnak arra, hogy a felhasználó szokásait figyelembe véve automatikusan ütemezzenek időpontokat, elkerülve a túlterheltséget.

Képszerkesztés és kreatív munka

Az AI nem helyettesíti a kreativitást, de felgyorsítja a folyamatot és új ötleteket ad.

Canva – beépített AI-eszközei képesek hátteret eltávolítani, képeket átméretezni és új látványelemeket generálni.

– beépített AI-eszközei képesek hátteret eltávolítani, képeket átméretezni és új látványelemeket generálni. Remove.bg – egyetlen kattintással törli a fotó hátterét, tökéletes termékfotókhoz vagy prezentációkhoz.

– egyetlen kattintással törli a fotó hátterét, tökéletes termékfotókhoz vagy prezentációkhoz. Runway ML – videószerkesztésben segít: képkockán belül képes tárgyakat eltávolítani vagy a stílust átalakítani.

Kreatív projektekben az AI-alapú képgenerátorok, mint a Midjourney vagy a DALL·E, lehetővé teszik, hogy egy rövid szöveges leírás alapján látványterv készüljön – ez inspirációként és kiindulópontként is használható.

Mindennapi feladatok egyszerűsítése

Az AI képes optimalizálni a bevásárlást, az ételkészítést és az otthoni munkafolyamatokat.

Whisk – beolvassa a hűtőben és kamrában található alapanyagokat, majd receptötleteket kínál.

– beolvassa a hűtőben és kamrában található alapanyagokat, majd receptötleteket kínál. Bring! – AI segítségével összeállítja a bevásárlólistát, figyelembe véve a korábbi vásárlásokat és a receptek hozzávalóit.

Egyes virtuális asszisztensek – például a Google Assistant vagy az Amazon Alexa – a hangutasítás alapján jegyzetet készítenek, listát frissítenek, és akár időzített emlékeztetőt is beállítanak.