mesterséges intelligencia

Így használhatjuk a mesterséges intelligenciát a hétköznapokban – nem csak ChatGPT létezik!

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A mesterséges intelligencia már nem a jövő – a zsebünkben van. És nem, nem csak ChatGPT létezik: rengeteg AI-eszköz segít abban, hogy gyorsabban, kreatívabban és egyszerűbben intézzük a napi feladatainkat.
mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia ma már nem a jövő ígérete, hanem a jelen kényelmes valósága. A ChatGPT csak a jéghegy csúcsa: rengeteg AI-eszköz segíti a hétköznapokat, hogy gyorsabban, kreatívabban és kevesebb stresszel intézzük a feladatainkat.

ChatGPT Chat with AI or Artificial Intelligence. Young businessman chatting with a smart AI or artificial intelligence using an artificial intelligence chatbot developed by OpenAI.
A ChatGPT egy remek eszköz, de több másik is van, ha mesterséges intelligenciával dolgoznánk.
Fotó: Juicy SEPTEMBER / Shutterstock

Jegyzetelés és szervezés új szinten

Az AI-alapú jegyzetelő alkalmazások kiválóak megbeszélések, előadások vagy interjúk rögzítésére és feldolgozására.

  • Otter.ai – valós időben rögzíti és leírja a beszélgetést, majd kulcspontokba rendezve ad összefoglalót.
  • Fireflies.ai – online meetingekhez (pl. Zoom, Google Meet) csatlakozik, automatikus átiratot készít és feladatlistát generál.

Ezek az eszközök nem csupán leírják a szöveget, hanem kereshető formában tárolják is, így egy korábbi tárgyalás jegyzeteihez percek alatt vissza lehet nyúlni. Az okos naptárak, például a Reclaim.ai, szintén AI-t használnak arra, hogy a felhasználó szokásait figyelembe véve automatikusan ütemezzenek időpontokat, elkerülve a túlterheltséget.

Képszerkesztés és kreatív munka

Az AI nem helyettesíti a kreativitást, de felgyorsítja a folyamatot és új ötleteket ad.

  • Canva – beépített AI-eszközei képesek hátteret eltávolítani, képeket átméretezni és új látványelemeket generálni.
  • Remove.bg – egyetlen kattintással törli a fotó hátterét, tökéletes termékfotókhoz vagy prezentációkhoz.
  • Runway ML – videószerkesztésben segít: képkockán belül képes tárgyakat eltávolítani vagy a stílust átalakítani.

Kreatív projektekben az AI-alapú képgenerátorok, mint a Midjourney vagy a DALL·E, lehetővé teszik, hogy egy rövid szöveges leírás alapján látványterv készüljön – ez inspirációként és kiindulópontként is használható.

Mindennapi feladatok egyszerűsítése

Az AI képes optimalizálni a bevásárlást, az ételkészítést és az otthoni munkafolyamatokat.

  • Whisk – beolvassa a hűtőben és kamrában található alapanyagokat, majd receptötleteket kínál.
  • Bring! – AI segítségével összeállítja a bevásárlólistát, figyelembe véve a korábbi vásárlásokat és a receptek hozzávalóit.

Egyes virtuális asszisztensek – például a Google Assistant vagy az Amazon Alexa – a hangutasítás alapján jegyzetet készítenek, listát frissítenek, és akár időzített emlékeztetőt is beállítanak.

Egészség és szokáskövetés

Az AI-alapú egészségfigyelő megoldások nemcsak adatot gyűjtenek, hanem értelmezik is azokat.

  • Sleep Cycle – elemzi az alvási ciklusokat, és a legoptimálisabb időpontban ébreszt.
  • Fitbit és Garmin eszközök AI-elemzései hosszú távú mintákat mutatnak ki a mozgásban és a pulzusban.
  • Habitica – játékos formában segít új szokások kialakításában és megtartásában, figyelve a kihagyott napokra és motiválva a felhasználót.

Nyelvtanulás és önfejlesztés

A nyelvtanulást segítő AI-megoldások egyre kifinomultabbak.

  • Duolingo Max – AI-t használ, hogy személyre szabott feladatokat és visszajelzéseket adjon.
  • Elsa Speak – kiejtésjavításra specializálódott, valós időben elemzi és javítja a felhasználó beszédét.

Az önfejlesztés terén a Notion AI segíthet a tananyagok rendszerezésében, jegyzetek automatizált összefoglalásában és a tanulási tervek elkészítésében.

Élet a ChatGPT-n túl

A mesterséges intelligencia ma már nem luxus vagy jövőbeli vízió, hanem egy mindennap használható, sokoldalú eszköztár. Az AI alkalmazása a jegyzeteléstől a képszerkesztésen át a bevásárlásig számos területen tehermentesíti a felhasználókat. A kulcs a tudatos kiválasztás: nem minden eszköz való mindenkinek, de a megfelelő AI-megoldások beépítése a mindennapi rutinba valódi idő- és energiamegtakarítást eredményezhet.

Aki időben elkezdi ezeket használni, előnyt szerez – nemcsak a hatékonyságban, hanem az új lehetőségek kiaknázásában is.

