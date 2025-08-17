A nagy tőkebefektetők és a vállalatvezetők az elmúlt években tömegével fogadtak a generatív mesterséges intelligencia sikerére. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI és a riválisai nem kevesebbel házaltak, minthogy ipari forradalmat hoz a technológia: egy új típusú automatizáción keresztül segít majd a cégeknek abban, hogy sokkal gyorsabban és többet dolgozzanak, kevesebb költség ellenére növeljék a hasznukat.

Jony Ive dizájner és Sam Altman ChatGPT-vezér egy közös projektjük kedvcsináló videójában

Fotó: OpenAI

A generatív mesterséges intelligenciás chatbotok ugyan folyamatosan fejlődnek, azonban továbbra sem képesek a befektetők és cégvezetők elvárásai szerint működni. Az a tapasztalat, hogy a legtöbb felhasználási terület esetén legfeljebb félmunkára képesek, és még abban is megbízhatatlanok.

Az MI-cégek persze továbbra is leígérik a csillagokat az égről, csak legyen még mindenki egy kis türelemmel.

Viszont a chatbotos technológiákba felfoghatatlan vagyonokat befektetett tőkések, és persze a chatbotokat üzleti célokra használni próbáló vállalkozások nem tudnak örökké várni, sürgősen működő technológiára, és ebből fakadó megtérülésre van szükségük. Ennek ellenére a masszívan veszteséges MI-cégek még mindig ott tartanak, hogy nem elég jó termékeket felmutatva tartják a markukat a milliárd dolláros befektetésekért, merthogy azok nélkül nem tudják állni a chatbotok fejlesztésének és üzemeltetésének a költségét.

Tudja jól a ChatGPT főnöke, hogy ebből katasztrófa lesz

Most a ChatGPT mögött álló OpenAI vezérigazgatója egy újságírókkal folytatott beszélgetésen nyíltan bevallotta, hogy bármikor kipukkanhat a mesterséges intelligencia lufija, túl sokat várnak el a chatbotoktól a befektetők.

Sam Altman a ’90-es évek dotcom-lufijához hasonlította a helyzetet, mikor az internetes startupok értékeltsége az egekbe szökött, majd a 2000-es évek elején drasztikusan összeomlott, mert nem voltak képesek megfelelni a befektetők irracionálisan magas elvárásainak.

Mindezeket érdekes egy olyantól hallani, aki a cégének való pénzszerzés érdekében hosszú évek óta személyesen is részt vesz abban, hogy teljesíthetetlen ígéretekkel a csillagos égig legyenek tornászva a befektetők reményei és elvárásai. És egy olyantól, aki jelen pillanatban társalgási hangnemben meséli, hogy a következő években mások pénzéből ezermilliárd dollárokat akar adatközpontok építésére költeni.