Visszatér a legendás Commodore 64

Ma már tudjuk, hogy az 1982-ben bemutatkozott Commodore 64 számítógép örökre megváltoztatta a világot. Az egyik első fecskeként bizonyította be, hogy a számítástechnikával bárki boldogulhat, és a munkán kívül szórakozásra, játékra is jól lehet használni.
Ráadásul megfizethető volt, emellett kicsi és kompakt, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy némiképp váratlanul ugyan, de meghódította a Földet. 1994-ig gyártották, és e döbbenetesen hosszúnak számító, 12 éves periódus alatt mintegy 17 millió darabot adtak elő belőle, amivel a világ legnépszerűbb személyi számítógépé vált.
A vezetés elképesztő balfékeskedése miatt a Commodore így is csődbe tudott menni 1994-ben, amivel a C64 története is véget ért. Legalábbis úgy tűnt. Az elmúlt durván 3 évtizedben voltak próbálkozások, hogy feltámasszák a márkát. Azonban ezekről minden egyes esetben komolytalannak bizonyultak.
Egyes játékok tovább éltek különféle emulátor szoftverek révén, amelyek lehetővé tették, hogy más típusú, modernebb hardvereken is fussanak a programok. De ez a megoldás sosem működött tökéletesen, mindig problémák merültek fel, és a kínálat is igen korlátozott volt. Most viszont minden megváltozhat.
A semmiből előtűnt ugyanis egy, a márka rajongóiból álló befektetői csoport, amely egy konkrét, jól megalapozott tervvel állt elő: Fel akarják támasztani a Commodore 64-et, de úgy, hogy az megfeleljen a modern idők követelményeinek. Felvásárolták az eredeti cég összes maradékát, a név- és logóhasználati jogokkal együtt, de ez nem minden, idáig másik is eljutottak. Viszont arra is komoly erőforrásokat áldoztak, hogy létrehozzanak egy vadonatúj hardvert, amelynek kizárólagos feladata, hogy kiszolgálja az "új" gép igényeit.
Az erőfeszítéseket siker koronázta, ugyanis tényleg megszületett az ősi gép modernizált verziója a Commodore 64 Ultimate. Ebben egy AMD Artix 7 processzor duruzsol, támogatja a WiFi-t és a Bluetooth-ot, ven belső adattároló memóriája, és rendelkezik HDMI kimenettel, ez utóbbi révén pedig modern tévékre is ráköthető. De az igazán fontos az, hogy biztosítja az összes régi játék futtatását. Ez több, mint 10 000 darab szoftvert jelent, mindezt úgy, hogy nincs többé összeomlás, fagyás, mint az emulátorok esetében.
A hab a tortán pedig, hogy az új eszköz képes lesz együttműködni a régi kiegészítőkkel. Azaz rádughatóak a joystickek, a lemezmeghajtók, a magnók, valamint akár az eredeti monitorok is. Őrület.
Hogy az új Commodore mennyire másként gondolkodik, azt jól mutatja, hogy nagyon komoly hátteret építettek fel a projekt mögé. Létrehoztak egy külön weboldalt, amelyen keresztül kommunikálnak, és amely webáruházként, valamint közösségi támogatói felületként is funkcionál.
Itt lehet jelentkezni a gép megvásárlására, amely, ha minden igaz, akkor 2025 őszén válik elérhetővé. A mai trendekhez igazodóan három különféle változatban teszik elérhetővé a megújult C64-et.
Az alapnak számító Commodore 64 Ultimate úgy néz ki, mint az eredeti, és ezért 300 dollárt, tehát mintegy 100 000 forintot kérnek el. De készítenek belőle egy színes LED-ekkel felturbózott, átlátszó változatot is. Ez az úgynevezett Starlight, azaz Csillagfény, amely közel 120 000 forintba kerül majd. A csúcsot pedig a 175 000 forintért megvásárolható Founders Edition képviseli, amely arany díszítésű borostyánszínű házat kapott és tényleg igen különlegesen fest.
Az új gépeken természetesen a gombok ugyanolyanok, mint a régin, valamint a készülékház formája sem változott. Tehát ezzel is törekednek arra, hogy megidézzék a hősi időket.
A bejelentést érezhetően igen jól fogadta a nagyközönség. Nem is meglepő módon, hiszen a belebegtetett információk értelmében ezúttal a jelek szerint tényleg sikerülhet feltámasztani a legendás terméket. A bejelentett gépek kifejezetten életképesnek tűnnek, mint ahogy a projekt mögött álló vállalat is komoly benyomást kelt. Örömmel mondhatjuk tehát, hogy a jelek szerint a Commodore 64 visszatérhet, méltóbban, mint bármikor.
