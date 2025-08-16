Visszatér a legendás Commodore 64

Ma már tudjuk, hogy az 1982-ben bemutatkozott Commodore 64 számítógép örökre megváltoztatta a világot. Az egyik első fecskeként bizonyította be, hogy a számítástechnikával bárki boldogulhat, és a munkán kívül szórakozásra, játékra is jól lehet használni.

A Commodore 64 visszatérhet.

Ráadásul megfizethető volt, emellett kicsi és kompakt, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy némiképp váratlanul ugyan, de meghódította a Földet. 1994-ig gyártották, és e döbbenetesen hosszúnak számító, 12 éves periódus alatt mintegy 17 millió darabot adtak elő belőle, amivel a világ legnépszerűbb személyi számítógépé vált.

A vezetés elképesztő balfékeskedése miatt a Commodore így is csődbe tudott menni 1994-ben, amivel a C64 története is véget ért. Legalábbis úgy tűnt. Az elmúlt durván 3 évtizedben voltak próbálkozások, hogy feltámasszák a márkát. Azonban ezekről minden egyes esetben komolytalannak bizonyultak.

Egyes játékok tovább éltek különféle emulátor szoftverek révén, amelyek lehetővé tették, hogy más típusú, modernebb hardvereken is fussanak a programok. De ez a megoldás sosem működött tökéletesen, mindig problémák merültek fel, és a kínálat is igen korlátozott volt. Most viszont minden megváltozhat.

Visszatérés a halálból

A semmiből előtűnt ugyanis egy, a márka rajongóiból álló befektetői csoport, amely egy konkrét, jól megalapozott tervvel állt elő: Fel akarják támasztani a Commodore 64-et, de úgy, hogy az megfeleljen a modern idők követelményeinek. Felvásárolták az eredeti cég összes maradékát, a név- és logóhasználati jogokkal együtt, de ez nem minden, idáig másik is eljutottak. Viszont arra is komoly erőforrásokat áldoztak, hogy létrehozzanak egy vadonatúj hardvert, amelynek kizárólagos feladata, hogy kiszolgálja az "új" gép igényeit.

Megmarad a hagyományos szoftveres felület.

Az erőfeszítéseket siker koronázta, ugyanis tényleg megszületett az ősi gép modernizált verziója a Commodore 64 Ultimate. Ebben egy AMD Artix 7 processzor duruzsol, támogatja a WiFi-t és a Bluetooth-ot, ven belső adattároló memóriája, és rendelkezik HDMI kimenettel, ez utóbbi révén pedig modern tévékre is ráköthető. De az igazán fontos az, hogy biztosítja az összes régi játék futtatását. Ez több, mint 10 000 darab szoftvert jelent, mindezt úgy, hogy nincs többé összeomlás, fagyás, mint az emulátorok esetében.