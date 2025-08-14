Itt a számla, amiről lepattannak a csalók – mint a bogarak a páncélautóról!

Teljesen új megtakarítási számlát vezetett be az amerikai piacon az Austin Capital Bank. A különleges Fort Knox magas biztonságú megtakarítási fiókjának célja, hogy megakadályozza a csalók illetéktelen pénzutalásait. A bank nem reklámozza hackelhetetlennek a bankszámlát, de előreláthatóan úgy pattannak majd le róla a csalók, mint katicabogarak a pénzszállító autó szélvédőjéről.

Nem lesz elég hackernek öltözniük ahhoz, hogy pénzt tudjanak lopni erről a számláról a csalók

Fotó: Tima Miroshnichenko / Pexels

A Fort Knox különleges rendszere teljesen elhagyta a jelszavakat, helyette biometrikus azonosítást és a bank saját fejlesztésű Closed-Loop technológiáját használja. A Fort Knox számla nem jeleníti meg a hagyományos számlaszámot, a fedezete pedig kizárólag egy előzetesen és biztonságosan összekapcsolt külső számlára mozgatható.

Erről a számláról nem utalgatnak pénzt a csalók

Más számlára nem lehet utalni, így csalók nem tudják az általuk kívánt célhelyre irányítani a megtakarításokat. Emellett a kifizetések szándékosan két munkanapos késleltetéssel történnek, így az ügyfelek ellenőrizhetik a mozgásokat.

A biztonságot tovább növeli a bármikor aktiválható zárlatmód, amely minden bejövő és kimenő tranzakciót azonnal befagyaszt.

A Fort Knox számla csak az Egyesült Államok polgárai számára érhető el, az ügyfelek akár évi 4,07% kamatot is kaphatnak a megtakarításaik után.

