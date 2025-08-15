Vigyázat! Ingyen csomagokkal próbálkoznak a legújabb csalók

Nagy a meglepetés, mikor megjelenik a postás vagy a futár egy ingyen átvehető, de teljesen rejtélyes csomaggal. A FBI most riasztást adott ki emiatt, új bűnözési technikára figyelmeztet: a csalók meglepetésszerűen ingyen átvehető csomagokat küldenek a címzetteknek, amelyek belsejében egy QR-kód található. Feladó nincs megjelölve a csomagokon, így a leendő áldozatokat könnyen ráveheti a kíváncsiság a kód beolvasására, ami adatlopáshoz vagy kártékony szoftver telepítéséhez vezethet.

Tudják jól a csalók, hogy fúrja majd a kíváncsiság a címzettek oldalát

A módszer a „brushing” nevű csalás továbbfejlesztett formája. A hagyományos brushing során online kereskedők termékeket küldenek véletlenszerű embereknek, majd a megtévesztésüket követően hamis pozitív értékeléseket próbálnak írni a nevükben.

Sokkal veszélyesebbé váltak a csalók

A csalás mostani új változatában már pénzügyi és személyes adatokat próbálnak megszerezni a csalók. A QR-kód beolvasását követően egy támadó webhely nyílik meg, amely mindenféle hazugságokat összehordva kártevőt telepíttetne a címzettek mobiljaira, visszaélések elkövetésének céljából bekérné a személyes és banki adataikat.

Az FBI tanácsa szerint az ismeretlen csomagokkal körültekintően kell eljárni, főleg ha azt sem tudni, hogy egyáltalán ki küldte azokat.

A QR-kódok beolvasása előtt ha lehet, akkor meg kell győződni azok forrásáról, továbbá minden esetben kerülni kell az ismeretlen weboldalak és alkalmazások megnyitását.

