Csepegtetett árazás? – Így működik ez az online átverés!

Az online vásárlás egyik leggyakoribb megtévesztő gyakorlata a „csepegtetett árazás”, (drip pricing). Ez a módszer arra épít, hogy a vásárlót először egy vonzó, alacsony ár csábítja, majd a vásárlási folyamat során fokozatosan, lépésről lépésre további költségeket adnak hozzá.

Egyre több online szolgáltató él azzal a trükkel, hogy az induló ár alacsony, de a vásárlás végére plusz díjak sorakoznak fel. Ez a csepegtetett árazás, amely ellen csak tudatosan lehet védekezni.

A felhasználó így a végén sokszor jóval többet fizet, mint amennyit eredetileg tervezett. Bár a csepegtetett árazás gyakran apróságnak tűnik, hosszú távon jelentős károkat okozhat, és egyre több hatóság is fellép ellene.

Hogyan működik a csepegtetett árazás?

A módszer lényege, hogy a vásárlási folyamat elején a fogyasztó kedvező árakkal találkozik. Egy repülőjegy például elsőre kifejezetten olcsónak tűnik, ám a végső fizetésnél megjelennek a plusz díjak: poggyász, ülőhelyválasztás, adók, kezelési költség. Mire a vásárló eljut a végére, az ár akár a duplájára is nőhet.

Ez a gyakorlat nemcsak a légitársaságokra jellemző, hanem számos online áruház, szállásfoglaló oldal és koncertjegy-értékesítő is él vele. Az extra költségek gyakran olyan módon jelennek meg, hogy a fogyasztó már ne akarja megszakítani a folyamatot, hiszen addigra rengeteg időt és energiát fektetett a vásárlásba.

Miért veszélyes?

A csepegtetett árazás az egyik legkellemetlenebb digitális trükk, mert:

hamis benyomást kelt a termék vagy szolgáltatás áráról,

aláássa a vásárlói bizalmat,

gyakran sürgeti a döntést, nehogy „lemaradjon” a vásárló,

hosszú távon a piac egészét torzítja, mert a korrekt árakat kínáló cégek hátrányba kerülnek.

Nem véletlen, hogy több ország fogyasztóvédelmi hatóságai vizsgálatot indítottak az ilyen gyakorlatok ellen, és egyre többször születnek bírságok a cégekkel szemben.

Hogyan védekezhetünk?

Mindig ellenőrizzük a végső összeget: csak a teljes ár alapján döntsünk, ne a kezdeti ajánlat szerint. Olvassuk el a feltételeket: a rejtett költségek gyakran a lábjegyzetekben vagy apróbetűs részekben szerepelnek. Legyünk türelmesek: ne hagyjuk, hogy a sürgető üzenetek („már csak 2 hely maradt”) elhamarkodott döntésre kényszerítsenek. Használjunk összehasonlító oldalakat: ezek gyakran segítenek a teljes ár átlátásában. Tudatosan vásároljunk: ha egy cég rendszeresen él a drip pricinggal, inkább keressünk alternatívát.

Összegzés

A csepegtetett árazás az egyik legelterjedtebb manipulatív árazási módszer. Ez az online csalás arra épít, hogy a vásárlók az út közben hozzáadott extra költségeket már ne vegyék észre, vagy ne akarják elkerülni. Bár egyre több szabályozás próbál gátat szabni neki, a legfontosabb továbbra is a tudatos vásárlói magatartás: mindig ellenőrizzük a végső árat, és ne dőljünk be a csábító, de félrevezető ajánlatoknak.