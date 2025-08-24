Csepegtetett árazás? – Így működik ez az online átverés!

Az online vásárlás egyik leggyakoribb megtévesztő gyakorlata a „csepegtetett árazás”, (drip pricing). Ez a módszer arra épít, hogy a vásárlót először egy vonzó, alacsony ár csábítja, majd a vásárlási folyamat során fokozatosan, lépésről lépésre további költségeket adnak hozzá.
A felhasználó így a végén sokszor jóval többet fizet, mint amennyit eredetileg tervezett. Bár a csepegtetett árazás gyakran apróságnak tűnik, hosszú távon jelentős károkat okozhat, és egyre több hatóság is fellép ellene.
A módszer lényege, hogy a vásárlási folyamat elején a fogyasztó kedvező árakkal találkozik. Egy repülőjegy például elsőre kifejezetten olcsónak tűnik, ám a végső fizetésnél megjelennek a plusz díjak: poggyász, ülőhelyválasztás, adók, kezelési költség. Mire a vásárló eljut a végére, az ár akár a duplájára is nőhet.
Ez a gyakorlat nemcsak a légitársaságokra jellemző, hanem számos online áruház, szállásfoglaló oldal és koncertjegy-értékesítő is él vele. Az extra költségek gyakran olyan módon jelennek meg, hogy a fogyasztó már ne akarja megszakítani a folyamatot, hiszen addigra rengeteg időt és energiát fektetett a vásárlásba.
A csepegtetett árazás az egyik legkellemetlenebb digitális trükk, mert:
Nem véletlen, hogy több ország fogyasztóvédelmi hatóságai vizsgálatot indítottak az ilyen gyakorlatok ellen, és egyre többször születnek bírságok a cégekkel szemben.
A csepegtetett árazás az egyik legelterjedtebb manipulatív árazási módszer. Ez az online csalás arra épít, hogy a vásárlók az út közben hozzáadott extra költségeket már ne vegyék észre, vagy ne akarják elkerülni. Bár egyre több szabályozás próbál gátat szabni neki, a legfontosabb továbbra is a tudatos vásárlói magatartás: mindig ellenőrizzük a végső árat, és ne dőljünk be a csábító, de félrevezető ajánlatoknak.
