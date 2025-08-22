Ki gondolta volna, hogy erre is jó a csillagjegye

Tagadhatatlanul eredeti ötlettel állt elő a Netflix havidíjas videóstreamelő, a mostani hétvégétől kezdve eddig sehol sem látott módszerrel kezd majd filmeket és sorozatok ajánlani az előfizetőinek: a csillagjegyük alapján.

A Netflix szerint a Wednesday a skorpió csillagjegyűek számára lehet különösen érdekes

Fotó: Netflix

A csillagjegy szerinti listákban minden jegyhez olyan filmek és sorozatok kapcsolódnak, amelyek a hozzájuk társított jellemvonásokat tükrözik. Így például a Skorpióknak olyan rejtélyekkel teli történeteket kínálnak, mint a Wednesday vagy a You, míg a Nyilasok számára kalandos sorozatok jelennek meg, köztük a The Witcher vagy a Jurassic Park. A Mérlegeknek a Peaky Blinders és a Designated Survivor juthat, míg a Halak álmodozó világába a Star Is Born és a Groundhog Day illik.

Eredeti ötlet a csillagjegyalapú szórakoztatás

Bár az asztrológia tudományosan nem igazolt, de a Netflix szerint a tematizált gyűjtemények segíthetnek abban, hogy a felhasználók újszerű módon találjanak maguknak érdekes filmeket és sorozatokat. A szokatlan kísérlet teljesen érthető, a cég folyamatosan próbálja lekötni az előfizetők figyelmét, a csillagjegyen alapuló ajánlás pedig kellően figyelemfelkeltő ahhoz, hogy legalább átmenetileg siker koronázza a törekvését.

