Ne lepődjön meg, ha cumizó felnőttet lát

Új és váratlan wellness-őrület kezdett hódítani elsőként Kínában. Egyre többen vásárolnak felnőtt méretű cumit, amelyet stresszcsökkentésre, alvássegítésre, a koncentráció javítására, vagy akár a dohányzásról való leszokás támogatására használnak.

Kínában már ezrével fogynak a felnőtt cumik, több célra is használják ezeket a vásárlók

Fotó: SCMP / Dexerto

Egyes vásárlók szerint a cumi gyerekkori biztonságérzetet idéz fel számukra, segít ellazulni a stresszes hétköznapok során. Egy vevő például úgy fogalmazott: „Amikor munkahelyi nyomás alatt vagyok, akkor szopogatni kezdem a cumit, és úgy érzem, hogy visszakerültem a gyerekkori biztonságba”.

Az online kereskedelmi oldalakon egyes eladók havonta kétezernél is több felnőtt cumit is értékesítenek. A trend már az amerikai tiktokozók világában is ismertté vált, a reakció videóikban időnként támogatják, máskor gúnyolják a trendet.

Ártalmas lehet a túlzásba vitt cumizás

Egészségügyi szakértők óvatosságra intenek. Dr. Tang Caomin fogorvos szerint a túlzott vagy nem megfelelő cumizás többek közt harapáshibát és állkapocsízületi problémákat okozhat.

Ha napi három óránál többet használják, akkor egy éven belül a fogak helyzete is megváltozhat

– figyelmeztetett a felnőtt cumi veszélyeire.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!