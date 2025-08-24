Vészhelyzeti kényszerdöntést hozott a dán kormány

Kétségbeesésében anyagilag fájdalmas döntést hozott a dán kormány, teljesen eltörli a könyvekre vonatkozó, 25 százalékos forgalmi adót. A változás életbe lépésének a napján hirtelen negyedével válnak majd olcsóbbá a könyvesboltokban kapható kiadványok, ami igencsak segíthet az eladásukban.

Könyvek helyett a telefonjukat bújják a dán fiatalok, és ez nem maradt következmények nélkül

Fotó: Gaelle Marcel / Unsplash

A lépés célja a Dániában kialakult olvasási válság kezelése, egyre kevesebb könyvet olvasnak a polgárok. Az OECD felmérése szerint a fiatalok körében ennek riasztó eredménye lett, a 15 éves dán tanulók negyede alig képes értelmezni a legegyszerűbb írott szövegeket, ami nemcsak kulturális, de gazdasági katasztrófához is vezethet az országban.

Ez csak az első lépés a dánok számára

Jacob Engel-Schmidt kulturális miniszter szerint a döntés évi 330 millió koronába, olyan 11,76 milliárd forintjába kerül majd az államnak, ám ez befektetés a jövőbe. Reményei szerint a könyvek árának jelentős csökkentése többeket ösztönöz majd a kiadványok megvásárlására, különösen a digitális eszközök által állandóan elvont figyelmű fiatalok kezeiben akar könyveket látni.

Az intézkedés üdvözlendő, de a kormány is tudja, hogy az adócsökkentés önmagában nem oldja meg az olvasási válságot. Szükség van iskolai programokra, a családi olvasási szokások erősítésére. Rá kell venni a fiatalokat, hogy megismerjék és megszeressék az olvasást.

A dán lépés nem példa nélküli, a skandináv régió más országaiban már régóta alacsonyabb a könyvek forgalmi adója. Finnországban 14%, Svédországban 6%, Norvégiában pedig adómentes a könyvvásárlás. Szakértők szerint ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezek az országok erősebb olvasási kultúrát tudtak fenntartani.

Kapcsolódó érdekességként hazánkban 5% a nyomtatott könyvekre kivetett forgalmi adó, míg az e-könyvekre a normál 27 százalékos ÁFA vonatkozik.

