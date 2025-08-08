Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bloomberg: Ez lehet az orosz-ukrán háborút lezáró megállapodás – mutatjuk!

diákolimpia

Újból óriásit mentek a magyar csapatok a diákolimpián

48 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pekingben bebizonyították, hogy az MI-hez is értenek. Éremeső hullott a diákolimpián.
Link másolása
Vágólapra másolva!
diákolimpiamesterséges intelligenciaKína

Idén második alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpiát (IOAI 2025), Pekingben, 2025. augusztus 2–9. között. A rangos diákolimpián a magyar csapatok összesen két ezüstöt (Ungár Vince, Lehotai Gergely) valamint négy bronzérmet (Labancz Benedek, Magó Máté László, Nagy Dávid Leonárd, Reicher Martin) szereztek, amely kiemelkedő eredménynek számít a nemzetközi porondon.

Nemzetköz szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a magyar diákok az OAI 2025 mesterséges intelligenciás diákolimpián
Nemzetköz szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a magyar diákok az OAI 2025 mesterséges intelligenciás diákolimpián
Fotó: Neumann Társaság

A versenyzők felkészítése az ELTE Informatikai Karának és a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia és Tehetséggondozási Szakosztályának együttműködésében az ELTE campusán valósult meg. Ezen felül az IOAI-ra való felkészülést a szervezők által a verseny előtt kiadott otthoni feladatok segítették. Ezek a feladatok ugyan nem kerültek értékelésre, de segítették a hallgatók elmélyedését a mesterséges intelligencia azon részterületeiben, melyek a verseny során fókuszba kerültek.

Két magyar csapat is részt vehetett a diákolimpián

Az IOAI – az informatikai, matematikai és természettudományos diákolimpiákhoz hasonlóan – a nemzetközi tudományos diákolimpiák legújabb és legrangosabb tagjai közé tartozik. Célja a fiatal diákok inspirálása és kihívások elé állítása, hogy a napjaink egyik legizgalmasabb tudományterületévé váló MI úttörői lehessenek. A középiskolások körében teljesen újdonságnak számít a mesterséges intelligencia tanítása, de a legújabb eszközöknek köszönhetően már fiatal korban is el lehet vele kezdeni foglalkozni.

Az IOAI többek között lehetőséget nyújt a tehetséges diákoknak, hogy nemzetközi szinten bizonyítsák tudásukat, növelve ezzel Magyarország elismertségét a tudományos és technológiai területeken.

A résztvevők a felkészülés és a verseny során olyan magas szintű, gyakorlati tudást sajátítanak el, amely túlmutat az érettségi követelményeken: az összetett feladatok és a modern eszközök, mint a PyTorch, fejlesztik a diákok problémamegoldó, kreatív és innovációs készségeit. Az előkészítő foglalkozások és az aktív Discord közösség pedig támogatják a diákok folyamatos fejlődését és motivációját, hozzájárulva hosszútávú elkötelezettségükhöz a tudományos pálya iránt.

A verseny támogatóinak köszönhetően két magyar csapat is részt vett a diákolimpián:

  • 1. csapat: Lehotai Gergely (Pécsi Janus Pannonius Gimnázium), Demjén Eszter („Silvania” Főgimnázium), Labancz Benedek (Kecskeméti Bolyai János Gimnázium) és Ungár Vince (Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium)
  • 2. csapat: Magó Máté László (Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium), Reicher Martin (Budapest School), Nagy Dávid Leonárd (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium) és Fleischman Illés Dániel (Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola) 

Csapatvezetők: Dr. Gulyás László, az NJSZT alelnöke, az ELTE IK egyetemi docense és Takács Tamás, az ELTE Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszékének doktorandusza.

A versenyzők felkészítését és részvételét a Nemzeti Tehetség Program - 1823 támogatta, a szervezők emellett köszönik a Bosch Magyarország, az Ericsson, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., az MSCI, az Andersen és a HPC támogatását.

A magyar diákok idén minden informatikai diákolimpián fantasztikus teljesítményt nyújtottak, a mostani OAI 2025 esemény előtt a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián, az Európai Lány Informatikai Diákolimpián, továbbá a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián is éremesőben részesültek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!