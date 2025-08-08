Újból óriásit mentek a magyar csapatok a diákolimpián

Idén második alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpiát (IOAI 2025), Pekingben, 2025. augusztus 2–9. között. A rangos diákolimpián a magyar csapatok összesen két ezüstöt (Ungár Vince, Lehotai Gergely) valamint négy bronzérmet (Labancz Benedek, Magó Máté László, Nagy Dávid Leonárd, Reicher Martin) szereztek, amely kiemelkedő eredménynek számít a nemzetközi porondon.
A versenyzők felkészítése az ELTE Informatikai Karának és a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia és Tehetséggondozási Szakosztályának együttműködésében az ELTE campusán valósult meg. Ezen felül az IOAI-ra való felkészülést a szervezők által a verseny előtt kiadott otthoni feladatok segítették. Ezek a feladatok ugyan nem kerültek értékelésre, de segítették a hallgatók elmélyedését a mesterséges intelligencia azon részterületeiben, melyek a verseny során fókuszba kerültek.
Az IOAI – az informatikai, matematikai és természettudományos diákolimpiákhoz hasonlóan – a nemzetközi tudományos diákolimpiák legújabb és legrangosabb tagjai közé tartozik. Célja a fiatal diákok inspirálása és kihívások elé állítása, hogy a napjaink egyik legizgalmasabb tudományterületévé váló MI úttörői lehessenek. A középiskolások körében teljesen újdonságnak számít a mesterséges intelligencia tanítása, de a legújabb eszközöknek köszönhetően már fiatal korban is el lehet vele kezdeni foglalkozni.
Az IOAI többek között lehetőséget nyújt a tehetséges diákoknak, hogy nemzetközi szinten bizonyítsák tudásukat, növelve ezzel Magyarország elismertségét a tudományos és technológiai területeken.
A résztvevők a felkészülés és a verseny során olyan magas szintű, gyakorlati tudást sajátítanak el, amely túlmutat az érettségi követelményeken: az összetett feladatok és a modern eszközök, mint a PyTorch, fejlesztik a diákok problémamegoldó, kreatív és innovációs készségeit. Az előkészítő foglalkozások és az aktív Discord közösség pedig támogatják a diákok folyamatos fejlődését és motivációját, hozzájárulva hosszútávú elkötelezettségükhöz a tudományos pálya iránt.
A verseny támogatóinak köszönhetően két magyar csapat is részt vett a diákolimpián:
Csapatvezetők: Dr. Gulyás László, az NJSZT alelnöke, az ELTE IK egyetemi docense és Takács Tamás, az ELTE Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszékének doktorandusza.
A versenyzők felkészítését és részvételét a Nemzeti Tehetség Program - 1823 támogatta, a szervezők emellett köszönik a Bosch Magyarország, az Ericsson, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., az MSCI, az Andersen és a HPC támogatását.
A magyar diákok idén minden informatikai diákolimpián fantasztikus teljesítményt nyújtottak, a mostani OAI 2025 esemény előtt a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián, az Európai Lány Informatikai Diákolimpián, továbbá a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián is éremesőben részesültek.
