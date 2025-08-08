Újból óriásit mentek a magyar csapatok a diákolimpián

Idén második alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpiát (IOAI 2025), Pekingben, 2025. augusztus 2–9. között. A rangos diákolimpián a magyar csapatok összesen két ezüstöt (Ungár Vince, Lehotai Gergely) valamint négy bronzérmet (Labancz Benedek, Magó Máté László, Nagy Dávid Leonárd, Reicher Martin) szereztek, amely kiemelkedő eredménynek számít a nemzetközi porondon.

Nemzetköz szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a magyar diákok az OAI 2025 mesterséges intelligenciás diákolimpián

Fotó: Neumann Társaság

A versenyzők felkészítése az ELTE Informatikai Karának és a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia és Tehetséggondozási Szakosztályának együttműködésében az ELTE campusán valósult meg. Ezen felül az IOAI-ra való felkészülést a szervezők által a verseny előtt kiadott otthoni feladatok segítették. Ezek a feladatok ugyan nem kerültek értékelésre, de segítették a hallgatók elmélyedését a mesterséges intelligencia azon részterületeiben, melyek a verseny során fókuszba kerültek.

Két magyar csapat is részt vehetett a diákolimpián

Az IOAI – az informatikai, matematikai és természettudományos diákolimpiákhoz hasonlóan – a nemzetközi tudományos diákolimpiák legújabb és legrangosabb tagjai közé tartozik. Célja a fiatal diákok inspirálása és kihívások elé állítása, hogy a napjaink egyik legizgalmasabb tudományterületévé váló MI úttörői lehessenek. A középiskolások körében teljesen újdonságnak számít a mesterséges intelligencia tanítása, de a legújabb eszközöknek köszönhetően már fiatal korban is el lehet vele kezdeni foglalkozni.

Az IOAI többek között lehetőséget nyújt a tehetséges diákoknak, hogy nemzetközi szinten bizonyítsák tudásukat, növelve ezzel Magyarország elismertségét a tudományos és technológiai területeken.

A résztvevők a felkészülés és a verseny során olyan magas szintű, gyakorlati tudást sajátítanak el, amely túlmutat az érettségi követelményeken: az összetett feladatok és a modern eszközök, mint a PyTorch, fejlesztik a diákok problémamegoldó, kreatív és innovációs készségeit. Az előkészítő foglalkozások és az aktív Discord közösség pedig támogatják a diákok folyamatos fejlődését és motivációját, hozzájárulva hosszútávú elkötelezettségükhöz a tudományos pálya iránt.