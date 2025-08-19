Ilyen aljas módszerekkel csapják be Önt is az interneten

Az online vásárlás és a digitális szolgáltatások világában egyre gyakrabban találkozunk a „dark pattern” (sötét minták) jelenségével, vagyis olyan trükkökkel, amelyek első ránézésre ártalmatlannak tűnnek, de valójában arra késztetik a felhasználókat, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek nem feltétlenül az ő érdeküket szolgálják. A szakértők szerint ezek a sötét minták nem csupán bosszantóak, hanem hosszú távon aláássák a felhasználói bizalmat, sőt, gyakran jogsértőnek is minősülhetnek. A probléma mára olyan mértéket öltött, hogy több ország hatóságai is szabályozással és bírságokkal próbálnak fellépni ellenük. Mi pedig most egyenként bemutatjuk őket, kezdve a digitális megtévesztés egyik legveszélyesebb formájávál, amit a szakértők úgy neveznek: „Privacy Zuckering”.
A digitális világban minden kattintás számít – különösen akkor, amikor a személyes adatainkról van szó. A Privacy Zuckering jelenség lényege, hogy a felhasználókat szándékosan rábírják arra, hogy több információt osszanak meg magukról, mint amennyit valójában szeretnének.
Ez a megtévesztő gyakorlat nemcsak az online biztonságot veszélyezteti, hanem hosszú távon a digitális bizalmat is rombolja. A tudatos internethasználat és a jogi szabályozás azonban segíthet a védekezésben.
A kifejezés Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatójának nevéből származik, és arra utal, hogy a felhasználókat úgy terelik, hogy önként osszanak meg több adatot, mint amit terveztek. Ez történhet bonyolult adatvédelmi beállításokkal, nehezen elérhető leiratkozási lehetőségekkel vagy megtévesztő gombokkal.
Tipikus példa, amikor egy applikáció első használatkor „teljes hozzáférést” kér a telefon kamerájához, mikrofonjához, kontaktlistájához, miközben a működéséhez valójában csak minimális jogosultságra lenne szükség.
A Privacy Zuckering hatására a felhasználó:
A folyamat alattomos, mert a felhasználók sokszor észre sem veszik, hogy saját maguk kattintanak bele az adatmegosztásba.
Az egyik legbiztosabb jel a túlzott adatbekérés. Ha egy egyszerű zseblámpa-app hozzáférést kér a helyadatokhoz és a kontaktlistához, az gyanús. Ugyanígy árulkodó lehet, ha a leiratkozás szövege szégyenérzetet kelt („Nem, köszönöm, inkább lemaradok a legjobb ajánlatokról”), vagy ha a valódi adatvédelmi opciók több menüpont mögé vannak elrejtve.
Az Európai Unió GDPR-rendelete már kimondja, hogy a hozzájárulásnak önkéntesnek, egyértelműnek és tájékozottnak kell lennie. Ez elméletben kizárja a Privacy Zuckering gyakorlatát, de a gyakorlatban sok cég még mindig a határokat feszegeti. Az Egyesült Államokban és más régiókban is egyre erősebbek a szabályozási törekvések, de a felhasználói tudatosság továbbra is kulcsfontosságú.
A Privacy Zuckering ravasz módon arra készteti a felhasználókat, hogy saját maguk szolgáltassák ki adataikat. Bár a jogszabályok egyre inkább védelmet nyújtanak, a mindennapokban a legfontosabb a tudatos használat: csak annyit osszunk meg, amennyit feltétlenül szükséges, és ne hagyjuk, hogy a digitális trükkök elbizonytalanítsanak bennünket.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!