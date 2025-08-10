Máris visszavennék a mesterséges intelligencia miatt kirúgott dolgozókat a cégek

A mesterséges intelligenciás technológiák olyan rohamtempóban fejlődnek, hogy már a Mátrixban látotthoz hasonlítható virtuális világok is generálhatóak velük. Viszont a technológia nem mindenható, a limitációi miatt nem képes leváltani a cégek tehetséges dolgozóit, és ezt egyre szélesebb körben kezdik belátni az olyan cégek vezetői, akik a rövid távú anyagi előnyök miatt túlságosan agresszíven próbálták MI-re cserélni a munkaerejüket.

Kezd visszaütni a cégeknél az MI túlzásba vitt erőltetése, újból keresik az eszes és ügyes dolgozókat

A Freelancer Fast 50 Global Jobs Index felmérés alapján az idei második negyedévben folyamatosan nőtt az olyan szabadúszó dolgozók iránti kereslet, akik direkt vagy indirekt módon különösen érintettek az MI miatti elbocsátásokban. Többek közt a műszaki és kreatív jellegű írók, a dizájnerek, továbbá a videószerkesztők iránt is folyamatosan nőtt a kereslet, míg az MI-vel kapcsolatos területeken bedolgozók iránt csökkent az érdeklődés.

Kell a tehetséges dolgozó tudása és kreativitása

Egyelőre korai messzemenő következtetéseket levonni a munkaerőpiaci fejleményekből. Jelenleg úgy tűnik, hogy az MI-alapú eszközök használatával a cégek egyrészt nem képesek minden feladatot megbízhatóan megoldani, másrészt pedig a gépi tartalmaik feltűnően mintaszerűek és semmitmondóak, nincs bennük egyediséget és egyéniséget adó, emberi alkotószellem.

Az utóbbi például az internetes és közösségi médiás reklámozásban és márkaépítésben jelenthet óriási problémát, főleg ha kezd nyilvánvalóvá válni a közönség számára, hogy lélektelen gépi üzenetekkel bombázzák őket, amiből látszólag tömegeknek kezd elegük lenni. Akár a közönség MI technológiáról, vagy legalábbis annak az olcsó használatáról alkotott negatív véleménye is visszaüthet a márkákra.

