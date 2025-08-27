Vigyázzon, életveszélyesek ezek az ócska termékek!

A végső nyaralási hullámra készülve bicskanyitogató leleplezéseket tett a villamos biztonsággal foglalkozó Electrical Safety First jótékonysági szervezet. A brit nonprofit tizenöt a TikTok Shop, az Amazon, az eBay, továbbá a Wish oldalakról rendelhető, olcsó utazóadaptert vizsgált be, hogy vajon mennyire életveszélyesek.

Nem muszáj ilyen drága utazótöltőt venni, de az életveszélyes gagyikat kerülni kell, mint a pokol tüzét

Fotó: Satechi

Ezek a konnektorba dugható töltők arra valók, hogy a külföldi utazások során tölteni lehessen a mobilokhoz és a laptopokhoz hasonló eszközöket, hiába más a meglátogatott országban a konnektor kialakítása és a hálózati feszültség. Nemrég pont értekeztünk a témáról, ebben a cikkben elolvasható minden, amit tudni kell az utazótöltőkről.

Sajnos az olcsó utazótöltők gyártói ezúttal sem hazudtolták meg magukat, a tizenötből egyetlen olyan terméket sem találtak a szakemberek, amely megfelelt volna az összes biztonsági előírásnak.

Olyan is volt, amelyik minden létező teszten elbukott, azaz a használata során

közvetlenül 230 voltos áramütést kaphatnak a használóik,

meglepetésszerűen kigyulladhat, tűzveszélyes,

és persze túlfeszültségvédelem hiányában agyonvághatja a rádugott mobilt, tabletet, laptopot.

A korábban látottnak megfelelően ezúttal sem volt szokatlan, hogy a noname gyártók aktívan hazudtak töltők a szabványoknak való megfelelőségéről és az extra védelmekkel való ellátottságukról, egy szavukat sem lehet elhinni.

Így kerülheti el az életveszélyt

Az életveszélyes termékek vásárlása szerencsére könnyen elkerülhető: csak megbízható üzletekben szabad töltőket és utazóadaptereket venni, és lehetőség szerint márkásakat kell választani. Ezek valóban drágábbak a noname és ellenőrizhetetlen holmiknál, cserébe viszont biztonságosan használhatóak. Nem muszáj kimondottan drágát választani, kedvező áron is kaphatóak tisztességes termékek.

