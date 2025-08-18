Botrány: előfizetéssel lehet feloldani a lóerőket a kocsikban

A Volkswagen óriási felháborodást kiváltva bejelentette az Egyesült Királyságban, hogy az ID.3 elektromos modelljeinél mostantól előfizetési díjért cserébe extra teljesítményt lehet felszabadítani. A szolgáltatás lényege, hogy az alapból 201 lóerős ID.3 Pro és Pro S elektromos autók további fizetségért 228 lóerősre bővíthetőek.

Egy mesterséges limitáció feloldásáért kér egyszer díjat vagy előfizetéses rendszerű havidíjat a Volkswagen

Fotó: Volkswagen

Az opció havi 16,5 fontba vagy évi 165 fontba kerül. Akik egyszeri megoldást keresnek, azok 649 fontért örökös feloldást is kérhetnek. Ilyen sorrendben 7600 / 76 ezer / 298 ezer forintokról beszélünk, ennyit kell kifizetniük az autósoknak a 27 lóerő szoftveres feloldásáért.

Az előfizetések az autókhoz kötődnek, nem a tulajdonoshoz. Így ha eladnak egy véglegesen felerősített kocsit, akkor az új gazdájának nem kell újból fizetnie a gyárilag letiltott lóerőkért.

Fel vannak háborodva az autósok az előfizetés miatt

A Volkswagen szerint az előfizetéses lóerőfeloldással rugalmasan dönthetnek a vevők, hogy mikor szeretnének sportosabb élményt anélkül, hogy magasabb vételárat kellene fizetniük egy gyárilag nagyobb teljesítményű motorral szerelt autóért.

A cég szerint a lóerők mesterséges visszatartásában valójában semmi újdonság sincs, a korábbi benzines és dízeles kocsik esetében is volt ilyen üzleti praktika, lényegében azonos motor került a járművek eltérő teljesítményű változataiba.

Az autósok természetesen széles körben kritizálják az üzleti praktikát. Szerintük felháborító olyan lehetőségért vagy felszereltségért külön díjat kérni, amit az autó fizikailag már tartalmaz. Biztosra veszik, hogy az autó megvásárlásakor kifizettették velük az árát.

Az ügyhöz kapcsolódó érdekesség, hogy egy másik autógyártó a szoftverfrissítések kötelező telepítését kezdte előírni a vevőknek, különben nem vállal garanciát a frissítés telepítésének az elmulasztásából adódott gondokra.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!