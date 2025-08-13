Gigászok harca: Elon Musk durván nekiment az Apple-nek

Elon Musk, az xAI alapítója, jogi lépésekkel fenyegette meg az Apple-t, mert szerinte a vállalat indokolatlanul részesíti előnyben az OpenAI-t az App Store rangsorában. A vita gyorsan személyeskedésbe torkollott, amikor Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója nyilvánosan reagált Musk vádjaira, felidézve korábbi konfliktusaikat is.
A milliárdos szerint az Apple úgy állítja össze az App Store ranglistáit, hogy más mesterséges intelligencia-alkalmazások – például az xAI Grok – ne kerülhessenek az első helyre. „Ez egy egyértelmű antitröszt-sértés. Az xAI azonnali jogi lépéseket tesz” – írta Musk az X-en. Altman erre úgy reagált, hogy szerinte ironikus Musk vádja, tekintve, hogy többen azzal gyanúsítják: az X algoritmusát saját cégei és bejegyzései előnyére módosítja.
Musk és Altman együtt alapították az OpenAI-t 2015-ben, ám a milliárdos 2018-ban távozott, miután a vállalat vezetése visszautasította, hogy átvegye az irányítást. Musk ezt követően többször is bírósághoz fordult az OpenAI ellen, a szervezet forprofit modellre való áttérését „Shakespeare-i méretű árulásnak” nevezve. Altman szerint Musk azóta is féltékeny a cég sikereire, és rendszeresen támadja a nyilvánosságban.
5 kulcspont a Musk–Apple–Altman vitában
A mostani vita során a szóváltás gyorsan személyeskedésbe fordult: Musk „hazugnak” nevezte Altmant, aki erre „skill issue”-val, majd „botokkal” vágott vissza, végül pedig nyíltan megkérdezte, hogy Musk hajlandó lenne-e eskü alatt kijelenteni, soha nem avatkozott be az X algoritmusába versenytársai hátrányára.
A konfliktus hátterében nemcsak személyes ellentétek állnak, hanem az Apple körüli növekvő szabályozói nyomás is. Az EU idén 500 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra, mert az App Store szabályai szerint korlátozta a fejlesztőket abban, hogy felhasználóikat az Apple platformján kívüli vásárlásokra irányítsák. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma pedig 2024 elején indított antitröszt-pert az Apple ellen, azzal vádolva, hogy illegális okostelefon-monopóliumot tart fenn.
A Musk–Apple vita kapcsán felmerült az is, hogy az Apple és az OpenAI tavaly bejelentett partnersége – amelynek keretében a ChatGPT integrálódott az iPhone-okba, iPadekbe és Mac-ekbe – befolyásolhatja az App Store rangsorát. Bár Musk szerint ez egyértelműen így van, az X közösségi jegyzetei és felhasználói példákkal cáfolták, rámutatva, hogy idén több más AI-alkalmazás is elérte az első helyet a toplistán.
Musk kijelentései nyomán várható, hogy az xAI valóban jogi lépéseket tesz az Apple ellen, ami újabb fejezetet nyithat az amerikai–szilícium-völgyi antitröszt-harcokban. Ha így lesz, az ügy kimenetele akár az egész mobilalkalmazás-piac működésére kihatással lehet, különösen az AI-appok versenyében.
