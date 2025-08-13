Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

antitröszt

Gigászok harca: Elon Musk durván nekiment az Apple-nek

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Apple és az OpenAI partnersége újabb konfliktust szított a techvilág két ismert alakja között. Elon Musk antitröszt-vádjai, Sam Altman visszavágásai és az App Store rangsorainak működése ismét reflektorfénybe kerültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
antitrösztvádMuskAppleChatGPT

Elon Musk, az xAI alapítója, jogi lépésekkel fenyegette meg az Apple-t, mert szerinte a vállalat indokolatlanul részesíti előnyben az OpenAI-t az App Store rangsorában. A vita gyorsan személyeskedésbe torkollott, amikor Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója nyilvánosan reagált Musk vádjaira, felidézve korábbi konfliktusaikat is.

Elon Musk új frontot nyitott az Apple-lel. De mivel az OpenAI neve is felmerült, Sam Altman ís beszált a buliba.
Fotó: Brendan Smialowski / AFP

A milliárdos szerint az Apple úgy állítja össze az App Store ranglistáit, hogy más mesterséges intelligencia-alkalmazások – például az xAI Grok – ne kerülhessenek az első helyre. „Ez egy egyértelmű antitröszt-sértés. Az xAI azonnali jogi lépéseket tesz” – írta Musk az X-en. Altman erre úgy reagált, hogy szerinte ironikus Musk vádja, tekintve, hogy többen azzal gyanúsítják: az X algoritmusát saját cégei és bejegyzései előnyére módosítja.

Elon Musk és Sam Altman - régi barátokból ellenfelek

Musk és Altman együtt alapították az OpenAI-t 2015-ben, ám a milliárdos 2018-ban távozott, miután a vállalat vezetése visszautasította, hogy átvegye az irányítást. Musk ezt követően többször is bírósághoz fordult az OpenAI ellen, a szervezet forprofit modellre való áttérését „Shakespeare-i méretű árulásnak” nevezve. Altman szerint Musk azóta is féltékeny a cég sikereire, és rendszeresen támadja a nyilvánosságban.

5 kulcspont a Musk–Apple–Altman vitában

  • Antitröszt-vád – Musk szerint az Apple az App Store rangsorában indokolatlanul előnyben részesíti az OpenAI alkalmazását.
  • Régi sérelmek – A vita gyökerei 2018-ra nyúlnak vissza, amikor Musk távozott az OpenAI-tól, miután nem kapta meg az irányítást.
  • Nyilvános üzengetés – A felek az X-en estek egymásnak, személyeskedő megjegyzésekkel és nyílt kérdésekkel.
  • Apple és az OpenAI partnersége – Az iOS-eszközökbe integrált ChatGPT felvetette az összefonódás gyanúját.
  • Szélesebb szabályozói nyomás – Az Apple ellen jelenleg is zajlanak antitröszt-eljárások az EU-ban és az Egyesült Államokban.

A mostani vita során a szóváltás gyorsan személyeskedésbe fordult: Musk „hazugnak” nevezte Altmant, aki erre „skill issue”-val, majd „botokkal” vágott vissza, végül pedig nyíltan megkérdezte, hogy Musk hajlandó lenne-e eskü alatt kijelenteni, soha nem avatkozott be az X algoritmusába versenytársai hátrányára.

Tágabb kontextus: Apple és az antitröszt-ügyek

A konfliktus hátterében nemcsak személyes ellentétek állnak, hanem az Apple körüli növekvő szabályozói nyomás is. Az EU idén 500 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra, mert az App Store szabályai szerint korlátozta a fejlesztőket abban, hogy felhasználóikat az Apple platformján kívüli vásárlásokra irányítsák. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma pedig 2024 elején indított antitröszt-pert az Apple ellen, azzal vádolva, hogy illegális okostelefon-monopóliumot tart fenn.

France, 2025-03-31. Illustration, artificial intelligence and social networks. Elon Musk s startup xAI acquires his social network X. Texts, images and videos published on X are used to train Grok, the generative artificial intelligence chatbot developed by xAI. Photograph by Jean-Marc Barrere / Hans Lucas. France, 2025-03-31. Illustration, intelligence artificielle et reseaux sociaux. La startup xAI d Elon Musk rachete son reseau social X, les textes, images et videos publies sur X permettent d entrainer Grok le chatbot d intelligence artificielle generative developpe par xAI. Photographie par Jean-Marc Barrere / Hans Lucas. (Photo by Jean-Marc Barrère / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)
Elon Musknak az fáj, hogy az Apple nem sorolja a legajánlottabb helyre az alkalmazásait az App Store-ban.
Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

A Musk–Apple vita kapcsán felmerült az is, hogy az Apple és az OpenAI tavaly bejelentett partnersége – amelynek keretében a ChatGPT integrálódott az iPhone-okba, iPadekbe és Mac-ekbe – befolyásolhatja az App Store rangsorát. Bár Musk szerint ez egyértelműen így van, az X közösségi jegyzetei és felhasználói példákkal cáfolták, rámutatva, hogy idén több más AI-alkalmazás is elérte az első helyet a toplistán.

Mi jöhet ezután?

Musk kijelentései nyomán várható, hogy az xAI valóban jogi lépéseket tesz az Apple ellen, ami újabb fejezetet nyithat az amerikai–szilícium-völgyi antitröszt-harcokban. Ha így lesz, az ügy kimenetele akár az egész mobilalkalmazás-piac működésére kihatással lehet, különösen az AI-appok versenyében.

