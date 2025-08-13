Gigászok harca: Elon Musk durván nekiment az Apple-nek

Elon Musk, az xAI alapítója, jogi lépésekkel fenyegette meg az Apple-t, mert szerinte a vállalat indokolatlanul részesíti előnyben az OpenAI-t az App Store rangsorában. A vita gyorsan személyeskedésbe torkollott, amikor Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója nyilvánosan reagált Musk vádjaira, felidézve korábbi konfliktusaikat is.

Elon Musk új frontot nyitott az Apple-lel. De mivel az OpenAI neve is felmerült, Sam Altman ís beszált a buliba.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

A milliárdos szerint az Apple úgy állítja össze az App Store ranglistáit, hogy más mesterséges intelligencia-alkalmazások – például az xAI Grok – ne kerülhessenek az első helyre. „Ez egy egyértelmű antitröszt-sértés. Az xAI azonnali jogi lépéseket tesz” – írta Musk az X-en. Altman erre úgy reagált, hogy szerinte ironikus Musk vádja, tekintve, hogy többen azzal gyanúsítják: az X algoritmusát saját cégei és bejegyzései előnyére módosítja.

Elon Musk és Sam Altman - régi barátokból ellenfelek

Musk és Altman együtt alapították az OpenAI-t 2015-ben, ám a milliárdos 2018-ban távozott, miután a vállalat vezetése visszautasította, hogy átvegye az irányítást. Musk ezt követően többször is bírósághoz fordult az OpenAI ellen, a szervezet forprofit modellre való áttérését „Shakespeare-i méretű árulásnak” nevezve. Altman szerint Musk azóta is féltékeny a cég sikereire, és rendszeresen támadja a nyilvánosságban.

5 kulcspont a Musk–Apple–Altman vitában Antitröszt-vád – Musk szerint az Apple az App Store rangsorában indokolatlanul előnyben részesíti az OpenAI alkalmazását.

– Musk szerint az Apple az App Store rangsorában indokolatlanul előnyben részesíti az OpenAI alkalmazását. Régi sérelmek – A vita gyökerei 2018-ra nyúlnak vissza, amikor Musk távozott az OpenAI-tól, miután nem kapta meg az irányítást.

– A vita gyökerei 2018-ra nyúlnak vissza, amikor Musk távozott az OpenAI-tól, miután nem kapta meg az irányítást. Nyilvános üzengetés – A felek az X-en estek egymásnak, személyeskedő megjegyzésekkel és nyílt kérdésekkel.

– A felek az X-en estek egymásnak, személyeskedő megjegyzésekkel és nyílt kérdésekkel. Apple és az OpenAI partnersége – Az iOS-eszközökbe integrált ChatGPT felvetette az összefonódás gyanúját.

– Az iOS-eszközökbe integrált ChatGPT felvetette az összefonódás gyanúját. Szélesebb szabályozói nyomás – Az Apple ellen jelenleg is zajlanak antitröszt-eljárások az EU-ban és az Egyesült Államokban.

A mostani vita során a szóváltás gyorsan személyeskedésbe fordult: Musk „hazugnak” nevezte Altmant, aki erre „skill issue”-val, majd „botokkal” vágott vissza, végül pedig nyíltan megkérdezte, hogy Musk hajlandó lenne-e eskü alatt kijelenteni, soha nem avatkozott be az X algoritmusába versenytársai hátrányára.