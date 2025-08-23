Tényleg 1,45 milliárd embernek akarják ezt megtiltani?

Az indiai parlament csütörtökön elfogadta azt a törvényt, amely betiltja a valódi pénzt kockára tevő online játékokat. A világ legnépesebb országában 1,45 milliárd embert érintő törvény nem tesz különbséget a nettó szerencsejátékok, továbbá a pókerhez hasonló, érdemben tudásalapú szerencsejátékok között.

A társadalmi gonoszság elleni harcnak véli az informatikai miniszter az 1,46 milliárd embert érintő döntést

Fotó: Jaikishan Patel / Unsplash

A Reuters beszámolója alapján a törvény veszélybe sodorja India egyik leggyorsabban növekvő digitális iparágát. A döntés sokkolta a befektetőket és a vállalkozásokat, hiszen a szektor 2029-re a jelenlegi előrejelzések szerint 3,6 milliárd dollár bevételt is elérhetett volna. A tiltás rengeteg alkalmazás és szolgáltatás végét jelentheti, ezrek munkája került veszélybe.

Megvédenék maguktól az embereket

A kormány azzal indokolta a törvényt, hogy a valódi pénzért folyó online játékok súlyos pénzügyi és pszichológiai károkat okozhatnak, különösen a fiatalok körében. A szabályozás nemcsak a játékok üzemeltetését, hanem a hozzájuk kapcsolódó hirdetéseket és pénzügyi tranzakciókat is tiltja.

A kormánynak és a parlamentnek kötelessége szigorúan fellépni az újból és újból előtörő, társadalmi gonoszságok ellen

– kommentálta a törvényt Ashwini Vaishnaw informatikai miniszter.

A döntés ellen erős az ellenállás. Több indiai játékcég jogi lépéseket fontolgat, az alkotmánybírósághoz fordulnának az iparági és társadalmi konzultáció nélkül megalkotott és elfogadott törvény érvénytelenítése érdekében. Véleményük szerint túl széles körű a tiltás, nem szerencsejátéknak minősülő játékokat is illegálissá tesz, ennyire nem szabadna korlátozni az emberek szabad döntési és választási jogát.

A megszavazása ellenére a törvény még nem lépett életbe, az elnöknek is alá kell írnia, bár ez jellemzően puszta formalitás szokott lenni.

Kapcsolódó érdekesség, hogy egy hasonló indíttatású akció keretében a svéd kormány az élő szexkamerázás szolgáltatásokat illegalizálná.

