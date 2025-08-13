Most tényleg megéri órákig a gép előtt ülni – mutatjuk, miért

Immáron negyedik alkalommal szervezi meg a Deutsche Telekom a T-esports Championshipet, amely idén szeptember 9-én indul, a döntőre pedig november 15-16-án kerül sor Budapesten, a Hungexpón.

Már negyedszerre szervezik meg a T-esports Championship bajnokságot

Fotó: Deutsche Telekom

Európa legjobb csapatai négy játékban, a Counter-Strike 2-ben, a League of Legendsben, a Brawl Starsban, és – az idei év újításaként – a Rocket League-ben mérkőznek meg egymással. A bajnokság összdíjazása 100 000 euró. A regisztráció augusztus 13-án, szerdán indul a tesports.gg oldalon, a kvalifikációt követően pedig svájci rendszerben folytatódik a bajnokság.

Az előző évektől eltérően idén mind a négy játéknak dedikált versenyhete lesz, ennek köszönhetően erősebb mezőnyre és fokozottabb versenyre számíthatunk. A mérkőzéseket az e-sport rajongók nemzetközi streamen is követhetik.

Tavaly is elsöprő siker volt az esport-bajnokság

A tavalyi évben több mint 12 ezren regisztráltak a versenyre, a Telekom PlayIT Show-n megrendezett döntőre pedig a két nap alatt több mint 14 ezren látogattak ki.

A nagy sikerre való tekintettel a szervező országok (Magyarország, Lengyelország, Horvátország, Észak-Macedónia és Montenegró) idén is úgy döntöttek, hogy Budapest ad otthont a döntőnek a Telekom PlayIT Show keretén belül, ahol dedikált vezetékes hálózaton játszhatnak majd a legjobb esportolók.

